CHP'den Kuzey Marmara Otoyolu Projesine Sert Eleştiriler - Son Dakika
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CHP'den Kuzey Marmara Otoyolu Projesine Sert Eleştiriler

21.05.2025 20:05  Güncelleme: 20:51
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kuzey Marmara Otoyolu projesinde yapılan sözleşme değişikliğiyle Rönesans Holding'e 70 milyar TL aktarıldığını belirterek iktidarı sert bir dille eleştirdi. Karasu, yandaş müteahhitlere yapılan kıyakları ve büyük kamu harcamalarını sorguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kuzey Marmara Otoyolu projesi üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Karasu, projenin işletmesini yürüten Rönesans Holding'e yapılan sözleşme değişikliğiyle, 70 milyar TL  aktarıldığını söyledi. Karasu, "Rönesans Holding'e sözleşme değişikliği ile birlikte büyük bir kıyak çektiler. 90 bin olan araç garanti sayısını 150 bine, 15,5 yıl olan garanti süreyi ise 3 yıl 4 ay artırarak Rönesans Holding'in cebine bir değişiklik ile 70 milyar TL'yi akıttılar." dedi.

Karasu, paylaştığı video ile  Kuzey Marmara Otoyolu projesi üzerinden eleştirilerde bulundu. Karasu, otoyol için verilen araç geçiş garantisinin 90 binden 150 bine, garanti süresinin de 15,5 yıldan 18 yıl 10 aya yükseltildiğini belirterek, bu değişiklikle birlikte şirketin kasasına yaklaşık 70 milyar TL aktarıldığını öne sürdü.

Karasu, "Gün geçmiyor ki AKP iktidarı yandaş müteahhitlere bir kıyakta bulunmasınlar. En son Kuzey Marmara Otoyolu ihalesini alan Rönesans Holding'e sözleşme değişikliği ile birlikte büyük bir kıyak çektiler. 90 bin olan araç garanti sayısını 150 bine, 15,5 yıl olan garanti süreyi ise 3 yıl 4 ay artırarak Rönesans Holding'in cebine bir değişiklik ile 70 milyar TL'yi akıttılar. 85 milyondan topluyorlar 44 tane şirketin cebine akıtıyorlar." diye konuştu.

"Bu yıl sadece yap, işlet, devret projeleri için ödenecek para 202 milyar TL"

Yandaş medyanın bu tür büyük kamu harcamaları karşısında sessiz kaldığını belirten Karasu, şöyle devam etti:

"Türkiye gündemini ise 19 Mart darbe girişimiyle birlikte değiştirmeye, yandaş kanallarında sürekli farklı algılar yaratmaya, toplumun kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. 85 milyonu açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkum eden AKP iktidarı yandaşlara her türlü kıyağı çekiyor. Buna sesi soluğu çıkmayan yandaş kalemler, özellikle 19 Mart darbe girişimiyle birlikte algı oluşturmak için belediye başkanlarının, bürokratların hesabından çıkan bin lirayı bile MASAK raporlarına yazanlar yandaşa çekilen 70 milyarlık kıyak için sus pus oluyorlar. Bu yıl sadece yap, işlet, devret projeleri için ödenecek para 202 milyar TL.

Bu vatandaşımızın cebinden çıkıyor. Bunların hesabını sormaya, bu yandaşlara çekilen peşkeşlerin hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu bilsinler ki tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirdikleri her yandaş müteahhit bunun bedelini bir gün gelecek, ödeyecek. Tabii ki bürokrat olduğu dönemlerde bunu yaptırmak isteyen, Ulaştırma Bakanı Karayolları Genel Müdürüyken gerçekleştiremediği sözleşme değişikliklerini Bakanlık koltuğuna oturduğunda utanmadan imzalıyor ve bir firmaya Cumhurbaşkanı'yla beraber holdingin patronuyla köprünün önünden fotoğraflar vererek firmaya kıyak çekmeyi de kendisine mübah görüyor. Türkiye Cumhuriyeti bu kadar içi boşaltılmamıştı. Cumhuriyetin değerleri hiç bu kadar yok edilmemişti. Devletin kurumları hiç bu kadar talan edilmemişti. AKP iktidarı ile birlikte 70 milyar tek kalemde Rönesans Holding'in cebine akıtıyor. Bunların hesabını sormaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ulaş Karasu, Politika, Ekonomi, Marmara, Karasu, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Kuzey Marmara Otoyolu Projesine Sert Eleştiriler - Son Dakika

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