CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile CHP'li milletvekilleri öğretmen atamalarında uygulanan mülakatlara dikkat çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde oturma eylemi başlattı.
Özçağdaş ve beraberindeki milletvekilleri, açıklanan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına tepki göstermek için MEB önünde bir araya geldi. Saat 22.00'de başlayan eylemin sabah saat 09.00'a kadar sürmesi planlanırken, oturma eylemi sonrasında milletvekilleri, bakanlık önünden Sıhhiye'de bulunan Ankara Adliyesi'ne yürüyecek ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan suç duyurusunda bulunacak.
Öte yandan eylemde, partililerin yanı sıra haksızlığa uğradığını düşünen öğretmenler, sendikalar ve milletvekilleri de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › CHP'den MEB Önünde Oturma Eylemi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?