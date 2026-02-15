CHP'nin Milas'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi… Mahmut Tanal: "Bir Zeytin Dalının Kesilmesi Demek, Toplumun Geleceğinin Yok Edilmesi Demek"

(MUĞLA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Milas ile özdeşleşen zeytin var. Milaslılar, Muğlalılar diyor ki, 'toprağıma, zeytinime ve suyuma dokunma'. Yani burada bir zeytin dalının kesilmesi demek, toplumun geleceğinin yok edilmesi demek. Bugün bir suyun kirlenmesi demek, geleceğin kirlenmesi demek" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 88'incisi, Muğla Milas'ta Atapark Meydanı'nda yapılacak.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, şunları söyledi:

"Bu mitinglerin ana teması halkın iradesine, demokrasiye, hukuka, adalete sahip çıkma mitingidir. Milas ile özdeşleşen zeytin var. Milaslılar, Muğlalılar diyor ki, 'toprağıma, zeytinime ve suyuma dokunma'. Yani burada bir zeytin dalının kesilmesi demek, toplumun geleceğinin yok edilmesi demek. Bugün bir suyun kirlenmesi demek, geleceğin kirlenmesi demek."

"Hukuk devletinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprakları yabancı şirketlere peşkeş çekilmez"

Burada 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir' deniliyor ve Anayasanın 56. maddesinde 'vatandaşın sağlıklı, dengeli bir çevrede yaşama hakkı vardır' deniliyor. Madem sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı varsa, hukuk devletinde vatandaşın mülkiyetine el uzatılmaz. Hukuk devletinde vatandaşın sağlıklı yaşayacağı bir çevrede zeytinler yok edilmez. Hukuk devletinde toprak talan edilmez. Hukuk devletinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprakları yabancı şirketlere peşkeş çekilmez. Bu topraklarda, Akbelen'de nöbet tuttuğumuz dönemde o dinamitlerin seslerinden dolayı inekler erken doğum yapıyordu. O Akbelen'deki o dinamitlerin seslerinden doğum yapmış olan o inekler sütten kesiliyordu. Akbelen'de, o dinamitlerin seslerinde kuşlar ağaçların üzerindeki yuvalarını terk ediyordu.

"Tüm vatandaşlarımızın mitinge sahip çıkması lazım"

Şimdi şunu hesap edebilir misiniz? Bir insan kendi yerleştiği yuvasını terk ettiği zaman o kişide yaratacağı ızdırap, eziyet, tahribat neyse doğada da, canlılarda da aynı tahribat hissedildi. Onun için buradaki miting çok anlamlı. Tüm vatandaşlarımızın mitinge sahip çıkması lazım. Burada biz şunu seçmek zorundayız: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasamıza sahip çıkmak için bu vatandaş burada. Demokrasisine sahip çıkmak için bu vatandaş burada. Hukuk devletine sahip çıkmak için bu vatandaş burada. Yani ya 'tam demokrasi' diyeceğiz ya 'tam otokrasi' diyeceğiz.

"Eğer 'tam demokrasi' diyecekseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verin"

Hukuk devletinde vatandaşın toprağı talan edilmez. Ama bu iktidar, vatandaşın toprağını talan ediyor. Onun için vatandaşa şunu öneriyoruz: Eğer 'tam demokrasi' diyecekseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verin. Yok 'tam otokrasi' diyecekseniz bunun da adresi AKP'dir. Tam otokrasi ne olur? Tam otokraside mülkiyet hakkı yok olur. Basın özgürlüğü olmaz. Demokrasi olmaz. Adalet olmaz. İnsan hakları olmaz. Çocuk hakları olmaz. Kadın hakları olmaz. Özgür ve adil seçimler otokraside olmaz. İnsanların gülebileceği rejimin adı, hukuk devletinin olduğu tam demokrasidir. Vatandaşın bize destek vermelerini istirham ediyoruz ve son söz şunu söyleyebiliriz: ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Yani onun için burada vatandaşımızın artık omuz omuza verme günüdür. Paçalarına kadar yolsuzluk akıyor bu iktidarın. Yani onun için bu ülkede de artık değişim şart, değişim kaçınılmaz."