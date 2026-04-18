Onursal Adıgüzel'in Gözaltına Alınması... Gül Çifci Binici: "Onursal Adıgüzel'in Yanındayız. Bu Kuşatma Siyasetine Asla Teslim Olmayacağız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çifci Binici, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bundan önceki hukuksuz operasyonlarda olduğu gibi bugün de aslında hedef sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Hedef, yurttaşın oyuyla ortaya çıkan yönetme yetkisi, demokrasi ve sandığın kendisidir. Onursal Adıgüzel'in yanındayız. Yol arkadaşlarımızın yanındayız. Bu kuşatma siyasetine asla teslim olmayacağız" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 kişi, "rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gece saatlerinde gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çifci Binici, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımız, 30 Ekim 2024'ten bu yana bildiğimiz, tanıdığımız yöntemlerle gözaltına alındı. Bundan önceki hukuksuz operasyonlarda olduğu gibi bugün de aslında hedef sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Hedef, yurttaşın oyuyla ortaya çıkan yönetme yetkisi, demokrasi ve sandığın kendisidir. Onursal Adıgüzel'in yanındayız. Yol arkadaşlarımızın yanındayız. Bu kuşatma siyasetine asla teslim olmayacağız."