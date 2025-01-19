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CHP'den Rıza Akpolat Açıklaması

CHP\'den Rıza Akpolat Açıklaması

CHP Sözcüsü Yücel, Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının siyasi bir süreç olduğunu belirtti.

19.01.2025 18:46
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortak akıl işletilmektedir. Bundan sonraki süreç adım adım planlanmaktadır." dedi.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, partinin Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığında kapalı olarak toplandı.

Yaklaşık 6 saattir süren toplantı sırasında, basın mensuplarına açıklama yapan Yücel, tutuklanarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın ifadesi alınmadan 72, adliyede sevk edildikten sonra da 12 saat gözaltında tutulup, hakkında tutuklamayı gerektirecek somut delil olmamasına rağmen tutuklandığını savundu.

Yaşananların bir yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma süreci olduğunu değerlendiren Yücel, şunları söyledi:

"Bu yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma süreci belediye başkanımız tutuklandıktan sonra da devam ediyor. Belediye Başkanımız 4 gün uykusuz bırakıldığı ve ardından ifadesinin alındığı, sorgusunun yapıldığı gözaltı sürecinden ve tutuklamadan sonra ilk olarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Orada diyorlar ki 'Başka cezaevine sevk edileceksin.' Bundan dolayı uyumuyor. Ardından Paşakapısı Cezaevi'ne sevk ediliyor. Orada da genel başkanımız Sayın Özgür Özel kendisini ziyaret ediyor, bir açıklama yapıyor. Genel başkanımız cezaevinden ayrıldıktan hemen sonra belediye başkanımıza 'Yanlışlık oldu burada bulunmamalısın, Silivri Cezaevi'ne gönderileceksin.' diyorlar ve ardından aynı gece gece yarısı belediye başkanımız Silivri Cezaevi'ne gönderiliyor."

Yücel, ceza yargılamasında tutuksuz yargılamanın esas, tutuklu yargılamanın ise istisna olduğunu ifade ederek, "Elbette Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın tutuklanmasını hukukla açıklamak, hukukun içerisinde bir yere koymak mümkün değildir. Bu süreç hukuki değil, siyasi bir süreç. Bu yöntemler ancak siyasi arenada mücadele etme cesareti olmayanların başvuracağı yöntemlerdir. Tüm bu hukuksuzluklar karşısında en etkili mücadeleyi kararlı bir şekilde vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

"Yasal süresi içinde tutuklama kararına gerekli itirazlar yapılacak"

Gözaltı ve tutuklama kararının çıktığı andan bu yana milletvekilleri ve parti yönetimiyle birlikte İstanbul'da olduklarını belirten Yücel, dün önce MYK'nın toplandığını, ardından milletvekili grubuyla kapalı grup toplantısı yaptıklarını ve süreci değerlendirdiklerini dile getirdi.

Yücel, bugün de Parti Meclisinin toplandığını ve süreci detaylı bir şekilde ele aldıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Parti Meclisi toplantımızdan sonra gerçekleştireceğimiz MYK toplantısında da yine süreçle ilgili ve bundan sonra izleyeceğimiz yol haritasıyla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Yapılan gözaltı işlemine, arama kararlarına ve dosyadaki kısıtlama kararına karşı yetkili hakimlik nezdinde gerekli itirazlar yapıldı. Önümüzdeki günlerde de yasal süresi içinde belediye başkanımızın hakkındaki tutuklama kararına gerekli itirazlar yapılacak."

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortak akıl işletilmektedir"

Günlerdir izleyecekleri yol haritasını tartıştıklarını aktaran Yücel, izleyecekleri yola ilişkin şöyle konuştu:

"Bizim bu süreçten sonra izleyeceğimiz yol sadece bir eylemlilik değil, bir miting ya da bir eylem kararı değil. Bunlar elbette olacak. Ancak bizim yol haritamız büyük, kapsamlı, içerisinde çeşitli eylemleri barındıran ve sonunda demokratik bir seçimle iktidarı devralacağımız bir süreci örgütlemek. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortak akıl işletilmektedir. Bundan sonraki süreç adım adım planlanmaktadır. Genel Başkanı'mız en geç salı günü, yarın da bu konuyla ilgili bir takım toplantılar ve görüşmeler yapılacak, parti olarak izleyeceğimiz sürece ilişkin, yol haritasına ilişkin daha detaylı bir açıklamayı siz değerli basın mensupları vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşacaktır."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Rıza Akpolat, Deniz Yücel, Beşiktaş, istanbul, Politika, Sarıyer, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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