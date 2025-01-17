CHP'den Rıza Akpolat'ın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
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CHP'den Rıza Akpolat'ın Tutuklanmasına Tepki

CHP\'den Rıza Akpolat\'ın Tutuklanmasına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına karşı çıkarak, hukukun üstünlüğü ve demokrasi vurgusu yaptı. Özçağdaş, adaletin siyasete alet edildiğini belirterek, bu tür sindirme politikalarının partiye zarar vermeyeceğini ifade etti.

17.01.2025 02:49  Güncelleme: 02:50
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına, "Zulmün hükmü geçici, halkın iradesi kalıcıdır" diyerek tepki gösterdi.

Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Adaletin ve Demokrasinin Yanındayız! Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında, hukuki dayanaktan yoksun, sözde gizli tanık beyanına dayalı olarak verilen tutuklama kararı, adaletin nasıl siyasete alet edildiğinin bir göstergesidir. Ancak herkes bilmelidir ki, bu tür sindirme politikaları Cumhuriyet Halk Partisi'ni yolundan döndüremez!

Bu ülkenin aydınlık yarınlarına inananlar olarak, hukuksuzluğa ve siyasi mühendislik girişimlerine boyun eğmeyeceğiz. Halkın iradesini gasp etmeye çalışanlar, hukuk dışı uygulamalarla toplumu susturabileceklerini sananlar, tarihin doğru yerinde duran bizleri asla yıldırmayacak!

Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bağlı her yurttaşla birlikte, bu adaletsizliğe karşı mücadelesini sürdürecektir. Zulmün hükmü geçici, halkın iradesi kalıcıdır! Gün gelecek, halkın gücü bu hukuksuz düzeni değiştirecek!"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Suat Özçağdaş, Rıza Akpolat, Demokrasi, Beşiktaş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Rıza Akpolat'ın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

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