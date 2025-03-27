CHP'den RTÜK'ün Ceza Uygulamalarına Tepki - Son Dakika
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CHP'den RTÜK'ün Ceza Uygulamalarına Tepki

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, RTÜK'ün muhalif televizyon kanallarına verdiği cezaları eleştirerek, basın ve ifade özgürlüğüne darbe yapıldığını söyledi. Akay, lisans iptali yaptırımlarının kaldırılması için kanun teklifi sundu.

27.03.2025 16:27  Güncelleme: 17:37
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(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, RTÜK tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürecindeki yayınları gerekçe gösterilerek aralarında SZC TV, Halk TV ve Tele1'in olduğu televizyon kanallarına verilen cezayı eleştirdi. Akay, "Lisans iptali ile ilgili metinde geçen ifadenin çıkarılmasını istedik. Çünkü RTÜK, lisansı iptalini bir sopa gibi yayıncı kuruluşların üzerine tutuyor. Buradan RTÜK Başkanı'nı uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Siyasi baskı altında yapmamanız gereken bu hatalı kararlardan vazgeçin. Bu uygulamalardan vazgeçin" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürecindeki yayınları gerekçe gösterilerek, SZC TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1'e yüzde 5 para ve 5 kez program durdurma cezası uygulandı. Ayrıca yayınlarda eleştiri sınırının aşıldığı gerekçesiyle NOW TV'ye yüzde 2, SZC TV, Halk TV ve Tele1'e yüzde 3'er para cezası verildi.

Kanal lisans iptali yaptırımının kaldırılması için kanun teklifi veren CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "RTÜK yine hiç de adil olmayan kararlara imza attı. Basın ve ifade özgürlüğüne resmen bir darbe uyguladı" dedi.

Akay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bağımsız bir şekilde, objektif bir şekilde yayınlarına devam eden kanallara, daha doğrusu kendilerine 'muhalif kanal' diye tabir ettiği kanallara çok ciddi yaptırımlar ve cezalar uyguladı. Kapatma cezaları uyguladı. NOW Haber'e de çok ciddi bir ceza uyguladı. Halbuki baktığımız zaman kamu yararı, ifade özgürlüğü ve teşebbüsle ilgili dengeye baktığımız zaman, bu cezaların verilmemesi gerekiyor. 2024 yılında muhalif kanallara tam yıl boyunca 84 milyon lira ceza kesildi. 2025 yılının ilk 3 ayında kesilen ceza miktarı ise 55 milyon. Biz bu durumu bildiğimiz için Meclis'e kanun teklifi sunduk.

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Sunduğumuz kanun teklifi ile 8 maddede değişiklik istedik. Lisans iptali ile ilgili metinde geçen ifadenin çıkarılmasını istedik. Çünkü RTÜK, lisansı iptalini bir sopa gibi yayıncı kuruluşların üzerine tutuyor. Metinden çıkartılması elzem ve önemlidir. Buradan RTÜK başkanını uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Siyasi baskı altında yapmamanız gereken bu hatalı kararlardan vazgeçin. Bu uygulamalardan vazgeçin. Gerekli itirazlar yapılacak. Biz de CHP olarak takipçisi olacağız. Bu hatalı kararın uygulamasının iptali için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Milletvekili, Cevdet Akay, Politika, Karabük, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

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