CHP\'den Sağlık Bakanına İstifa Çağrısı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Çıkarılan yeni yönetmelikle aile hekimlerimizin özlük hakları kısıtlanmakta, iş güvenceleri tamamen ortadan kaldırılmakta ve ücretleri büyük yaptırımlarla kısıtlanarak verilmeye çalışılmaktadır" dedi.

CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz, parti merkezinde basın toplantısı düzenledi. Şahbaz, Yenidoğan Çetesi ile ilgili dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sorumluluğu olduğunu belirterek, Bakan Memişoğlu'nu istifaya çağırdı. Aile hekimleri ile ilgili yürürlüğe giren yönetmeliğe değinen Şahbaz, yönetmeliğin aile hekimleri için eziyet olduğunu söyleyerek, "Çıkarılan yeni yönetmelikle aile hekimlerimizin özlük hakları kısıtlanmakta, iş güvenceleri tamamen ortadan kaldırılmakta ve ücretleri büyük yaptırımlarla kısıtlanarak verilmeye çalışılmaktadır. 1'inci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerini büyük bir fedakarlıkla yürüten aile hekimlerimizi, Sağlık Bakanlığı şimdi de eziyet yönetmeliğiyle bezdirip çalışamaz hale getirmeye çalışıyor. Bu yönetmelik bir hizmet yönetmeliği değil, adeta aile hekimlerinin aldığı ücreti budamak üzere oluşturmuş bir maddeler bütünüdür. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının belirsizliğe mahkum eden performans kriterleri; belirsizlik, her sözleşme döneminde neye göre belirleneceği belli olmayan sözleşmenin yenilenmeyeceği korkusu da güvencesizlik yapmaktadır. Bu durum hukukun en temel ilkelerinden olan belirlilik ilkesine aykırıdır. Aile hekimlerini vatandaşla karşı karşıya getiren antibiyotik, ağrı kesici, mide koruyucu gibi ilaçların ortalamanın üzerinde reçete edilmesi, hastanın hekim sayısının 7'nin üzerine çıkması ya da aile hekimine 6 aydan daha az başvuru gibi durumlarda ücret kesintisiyle cezalandırılan aile hekiminin ücretini, yine ortalama hasta memnuniyeti üzerinden şekillendiren bir yönetmelikle karşı karşıyayız. Bu yönetmelik, aile hekimlerine entegre hastanelerde 96 saatten az nöbet tutma durumunda ücretten kesinti yaparak çalışmanın insani koşullarını göz ardı etmektedir. Hekim, hastasına rahatça ilaç yazamayacaktır. İlaç reçetesi edilemediği takdirde ortaya çıkan hasta memnuniyetsizliği sonucunda yine aile hekimi cezalandırılmış olacaktır. Yani her halükarda hekim cezalandırılacaktır. Hastasına ihtiyaç duyulan ilacı yazamayan aile hekimini, sağlıkta şiddetten kim koruyacaktır? Sağlıkta şiddeti tırmandıracak bu yönetmelik, korumasız haldeki aile hekimi ve sağlık çalışanlarımızı bir kez daha hedef haline getirecektir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gizem ÇORLU/ANKARA, .