CHP'den Sağlık Bakanlığı'na Yenidoğan Çetesi Tepkisi - Son Dakika
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CHP'den Sağlık Bakanlığı'na Yenidoğan Çetesi Tepkisi

Deniz Yücel, bebek ölümlerinde Sağlık Bakanlığı'nın ihmali olduğunu vurguladı ve Memişoğlu'nu istifaya çağırdı.

19.10.2024 12:06
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(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "yenidoğan çetesi"nin öldürdüğü bebeklerde önceki Sağlık Bakanları Fahrettin Koca ve Mehmet Müezzinoğlu, eski İstanbul İl Sağlık Müdürü ve şimdiki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na kadar herkesin ihmali olduğunu söyledi. Yücel, Memişoğlu'na, " Sağlık Bakanlığı'nın büyük bir ihmali ve sorumluluğu varken hala utanmadan o koltukta oturmaya devam mı edeceksiniz" diye sordu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 10 bebeğin ölümüne neden olan "yenidoğan çetesi"ne ve bebek ölümlerinin sebebi olarak nitelediği eski ve mevcut sağlık bakanlarına X hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Yücel, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu istifaya davet etti.

Yücel'in yaptığı açıklama şöyle:

"Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre sağlıklı bebekleri kuvöze alarak her gün dirhem dirhem hayattan koparan, öldürdükleri her bebek başına para alan yenidoğan çetesi bundan tam bir yıl önce tespit edildi. Bu vahşete kayıtsız kalan her kimse, en az o katiller kadar suçludur. Bu nasıl bir ihmaldir ki bu insanlıktan nasibini almamış ahlaksızlar bir sene boyunca yakalanmamış, bebeklerimiz bir sene boyunca ölüme terk edilmiştir! Bebek ölümlerinde eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, ondan önceki Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na, İstanbul eski İl Sağlık Müdürü şimdiki yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na kadar hepsinin ihmali ve payı var. Başka bir ülkede olsa hükümet istifa ederdi. Bizde ise sormululuğu olan siyasiler büyük bir yüzsüzlük ve pişkinlikle koltuğa yapışıyorlar! Bebeklerini kucağına almak için can atan annelere babalara kefene sarılı minik bedenlerini verdiniz! Böyle bir çetenin varlığını bile bile hiç bir önlem almadınız! Bu bebeklerinin ölümünde başında bulunduğunuz Sağlık Bakanlığı'nın büyük bir ihmali ve sorumluluğu varken hala utanmadan o koltukta oturmaya devam mı edeceksiniz Kemal Memişoğlu?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Sağlık Bakanlığı'na Yenidoğan Çetesi Tepkisi - Son Dakika

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