CHP'den Savunma Sanayii Ölümleri İçin Soru Önergesi - Son Dakika
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CHP'den Savunma Sanayii Ölümleri İçin Soru Önergesi

Hikmet Yalım Halıcı, iki mühendisin şüpheli ölümlerini araştırmak için Milli Savunma Bakanı'na önerge verdi.

21.05.2025 12:47
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(ANKARA)- CHP Isparta Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Hikmet Yalım Halıcı, Türkiye'nin savunma sanayisinde kritik görevlerde bulunan iki mühendisin şüpheli ölümlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. "Bu ölümler sadece bireysel trajediler değil, aynı zamanda ülke güvenliği açısından da değerlendirilmelidir" diyen Halıcı, olayların bağlantılı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

CHP Isparta Milletvekili ve PM Üyesi Hikmet Yalım Halıcı, savunma sanayinde kritik görevlerde bulunan iki mühendisin şüpheli ölümlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Roketsan yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel ile HAVELSAN siber güvenlik uzmanı Regaip Kurt'un benzer yöntemlerle hayatını kaybetmesinin ardından kamuoyunda oluşan "intihar süsü verilmiş cinayet" iddialarına dikkat çeken Halıcı, şunları kaydetti:

"6 Ocak 2025'te Ankara'da evinde ölü bulunan Yusuf Serdar Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği açıklanmış ancak ailesi bu durumu kabul etmemişti. Emekli polis olan baba Ahmet Yücel, oğlunun bazı gizli bilgilerin peşinde olan kişilerce öldürülmüş olabileceğini öne sürmüştü. 16 Mayıs 2025'te ise yine Ankara'da, HAVELSAN çalışanı Regaip Kurt, evinde ranzaya asılı halde bulunmuştu. Yakınlarının aktardığına göre Kurt'un herhangi bir psikolojik ya da maddi sorunu bulunmuyordu."

İki mühendisin de stratejik projelerde çalıştığını, yazılım, siber güvenlik ve balistik sistemler gibi yüksek güvenlik gerektiren alanlarda görev aldığına dikkat çeken Halıcı, "Bu ölümler sadece bireysel trajediler değil, aynı zamanda ülke güvenliği açısından da değerlendirilmelidir" ifadelere yer verdi. Halıcı, olayların bağlantılı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Halıcı, önergesinde mühendislerin otopsi raporları, telefon ve e-posta incelemeleri, güvenlik kamera kayıtları, çalıştıkları projelerin içeriği, ölüm öncesi baskı ya da tehdit yaşayıp yaşamadıkları ve savunma sanayi çalışanlarına yönelik mevcut güvenlik protokollerinin yeterliliği gibi konuları sordu.

Kaynak: ANKA

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