CHP'den Silivri'de Grup Toplantısı

10.03.2026 15:12
Özgür Özel, CHP grup toplantısını Silivri Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştirdi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) grup toplantısını Silivri Dayanışma Merkezi'nde düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada bir konuşma yaptı.

CHP İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasının ikinci duruşmasının görüldüğü Silivri'de grup toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki CHP Silivri Dayanışma Merkezi'ne saat 13.30'da geldi. Grup toplantısına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İl başkanları, il örgütleri, üyeler katıldı.Partisinin Grup Toplantısı'nda konuşma yapan Özel, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez Meclis grubu toplantımızı bir cezaevinin hemen yanı başında yapmak durumundayız. Burada hem bir mücadeleyi sürdürüyor olmanın kararlılığı, hem haklı olmanın gururu, hem haklı olmanın yarattığı psikolojik üstünlük, hem de dünden itibaren yaşadıklarımızın tamamıyla burada hep birlikte dimdik ayakta kararlılıkla durmanın gururu içindeyiz.Birileri tarafından, onların atadıkları tarafından yargılamanın değil; bir kara düzeni yargılamanın, bir devri kapatıp yeni bir devri açmanın ve bugün sanık sandalyesinde gösterilmeye çalışanların aslında bu milletin bir faniyi layık görebileceği en üst yetkide olacağı yarınları müjdelemenin gururu içindeyiz." dedi.

Kaynak: DHA

