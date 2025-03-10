CHP'den Suriye'deki Alevi Katliamı İçin Önerge - Son Dakika
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CHP'den Suriye'deki Alevi Katliamı İçin Önerge

CHP'li 23 milletvekili, Suriye'deki Alevi katliamını araştırmak için TBMM'ye önerge verdi.

10.03.2025 12:39
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(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindeki 22 CHP'li milletvekili, Suriye'deki Alevi katliamının araştırılması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi. Milletvekilleri ayrıca TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na başvurarak, "yerinde inceleme" talep etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile beraberindeki 22 CHP milletvekili, Suriye'nin Hama, Humus, Lazkiye ve Tartus bölgelerinde Alevilere yönelik saldırılar ve insan hakları ihlallerinin araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırma önergesi sundu.

Tanal ile 22 milletvekilinin imzasını taşıyan önergede, konunun kapsamlı şekilde incelenmesi ve mağdurların korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası adımların belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

CHP'li Tanal'ın hazırladığı önergenin gerekçesinde, HTŞ (Heyet Tahrir el-Şam) gibi silahlı grupların Alevilere yönelik sistematik saldırılar düzenlemesinin, zorunlu göç, işkence, alıkoyma ve katliam gibi ağır insan hakları ihlallerinin gerçekleştirilmesinin ciddi kaygılar yarattığı ifade edildi. Türkiye'nin, komşu coğrafyalardaki insan hakları ihlallerine duyarsız kalmaması gerektiği belirtilen önerge gerekçesinde, bu durumun uluslararası hukukun ihlali niteliğinde olduğu kaydedildi.

"TBMM harekete geçmeli"

Araştırma önergesinin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir araştırma komisyonu kurularak, bölgedeki katliam hadisesinin tüm yönleriyle araştırılması, uluslararası insan hakları kuruluşları ve diplomatik kaynaklarla işbirliği yapılarak bağımsız ve güvenilir bilgilerin toplanması, Türkiye'nin uluslararası platformlarda etkin girişimlerde bulunarak bu katliamların durdurulması için harekete geçmesi, mağdurların korunması ve faillerin uluslararası hukuk çerçevesinde cezalandırılması için öneriler geliştirilmesi, Türkiye'nin bu insani krizde nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğine dair kapsamlı bir rapor hazırlanması gerekmektedir. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde Alevi sivilleri hedef alan saldırılar, insan hakları ihlalleri konusunda TBMM'nin harekete geçmesi elzemdir."

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Tanal, CHP'nin diğer komisyon üyeleriyle birlikte TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na da başvurarak, Suriye'deki Alevi katliamına ilişkin yerinde inceleme yapılması, saldırılardan etkilenen mağdur sivillerin bilgisine başvurulması ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği sağlanarak kapsamlı bir rapor hazırlanması talebinde bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan özel rapor talebi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kamu Denetçiliği Kurumu'na da ayrı bir başvuru yaparak, Suriye'de Alevilere yönelik insan hakları ihlalleri ve katliamların araştırılması için özel bir rapor hazırlanmasını istedi. Tanal'ın başvuru dilekçesinde, Türkiye'nin diplomatik ve hukuki mekanizmaları kullanarak mağdurların korunması ve faillerin cezalandırılması için girişimlerde bulunulmasının gerekliliği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

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