CHP ve Yeni Yol'dan ara seçim çağrısı

(TBMM) - CHP, Yeni Yol Grubu'nu ara seçim gündemiyle TBMM'de ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ara seçimin Anayasal bir zorunluluk olduğunu söylerken Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, AK Parti'ye seslenerek "Her gün bir milletvekilini transfer ediyor ve yeni transferler için milletvekillerinin üzerinde kuşatma yürütüyorsunuz. Bu kadar çok milletvekili ve belediye başkanı merakınız var ise buyurunuz sandığı ortaya koyunuz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökçe Gökçen, Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı ara seçim talebi kapsamında, Yeni Yol Grubu'na TBMM'de ziyaret gerçekleştirdi. Yeni Yol Grubu heyetinde Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ yer aldı. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

GÜNAYDIN: "ARA SEÇİM YAPILMAK ZORUNDADIR"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ziyaretin ardından yapılan ortak basın açıklamasında, görüşmede temel olarak ara seçim konusunun ele alındığını belirterek, "Anayasa'nın 78. maddesi açık. En son seçimlerden bu yana 30 ay geçmişse ve bir sonraki seçime de bir yıldan az zaman kalmamışsa ara seçim anayasal bir zorunluluk. Bu çerçevede iki vefat var, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerimizden Kocaeli milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez ve İstanbul milletvekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder vefat etmişti. Ayrıca Bizim Kırıkkale'de, Afyon'da, Adıyaman'da ve Kastamonu'da milletvekillerimiz belediye başkanı olmuştu. Bunlardan dolayı da boşalan sandıklar var. Bu saydığım seçim çevrelerinin tamamında 2023'de iktidar partisi AKP birinci parti olmuştu. Şimdi bir anayasal zorunluluk olarak ara seçim yapılmak zorundadır" diye konuştu.

İktidar blokunun ara seçimden ve sandıktan kaçmak için her şeyi yaptığının farkında olduklarını söyleyen Günaydın, "Oysa bu bir takdir yetkisi değildir. Bu bir zorunluluktur. Her ne kadar Hatay milletvekilimiz Can Atalay'ın durumu Anayasa Mahkemesi kararına rağmen halen tutuklu bulunması ve Millet Meclisi'ne döndürülmemesi söz konusu olsa da dahi orada Anayasa Mahkemesi kararı ve hukukun emredici hükümleri doğrultusunda boşalmış bir sandalye yoktur. Anayasa Mahkemesi kararlarına bir an evvel duyularak Can Atalay'ın Meclis'e dönmesidir doğru olan" değerlendirmesinde bulundu.

EKMEN: "MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ BİR ARA SEÇİM YAPILMALIDIR"

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen de CHP heyetine ziyaretleri için teşekkür ederek, "Kendileri hem son siyasi gelişmeler hem de anayasal bir ara seçimin zorunluluğu hususunda bizi bilgilendirdiler. Bu nazik bilgilendirme için de teşekkür ediyoruz" dedi.

CHP'nin maruz kaldığı çirkin, hayasız ve ahlaksız iftira siyasetine karşı kadın ve erkeğin onurunu koruyan dayanışma duygularını ifade ettiklerini aktaran Ekmen, şöyle konuştu:

"Doğrudan yargı eliyle adeta yürütülen ve yine yargı eliyle durdurulabilecekken durdurulmayıp teşvik edilen bu iftira siyasetinin özellikle aile 10 yılında yaşandığını da göz önüne aldığımızda AK Parti'nin gündüz kuşağı programının rezaletini bütün siyasete, bütün ülkeye teşmil etme hayasızlığının bir çıktısı olarak görüyoruz ve bunu çok net ve kuvvetli bir şekilde telin ediyoruz. Anayasa'mızın ilgili maddesinin ara seçimi amir bir hüküm olarak emrettiği hususunda arkadaşlarımızın yapmış olduğu bilgilendirmelerine hemfikiriz. Sayın Şerafettin Can Atalay arkadaşımızın milletvekilliği bizce bakidir ve Anayasa Mahkemesi'nin de yakın bir zamanda yeni bir ihlal kararı vereceğinden de eminiz. Onun dışındaki milletvekillikleri ile ilgili olarak bir ara seçim gerçekleştirilmelidir. Bu konuda Meclis zemininde ister bir yasama faaliyeti ister bir Meclis kararı yoluyla olsun yürütülecek her türlü çalışmaya destek oluruz. Ancak şunu hatırlatmak gerekiyor ki Meclis'teki çoğunluğu nedeniyle bu karar ancak AK Parti'nin bir parçası olduğu karar mekanizmasıyla sonuç alır."

"MİLLETİMİZ SİZE 400 MİLLETVEKİLİ VE BELEDİYE BAŞKANLIKLARININ TAMAMINI VERİRSE HELALİ HOŞ OLSUN"

Ekmen, AK Parti'ye seslenerek "Her gün bir milletvekilini transfer ediyor ve yeni transferler için milletvekillerinin üzerinde kuşatma yürütüyorsunuz. Yeni bir belediye başkanı transfer ediyor ve yeni transferler için de belediye başkanlığının üzerinde her türlü baskıyı Ali Dibo oyunlarını sergiliyorsunuz. Bu kadar çok milletvekili ve belediye başkanı merakınız var ise buyurunuz sandığı ortaya koyunuz ve milletimize deyin ki 'biz sizden Anayasa yapımı için 400 milletvekili, biz sizden bu belediye başkanlıklarının tamamını istiyoruz.' Milletimiz size bunu verirse helali hoş olsun. Değilse milletimizin helal oylarıyla kazanılmış milletvekillikleri ve belediye başkanlıklarını bünyenize karıştırıp haramınızı çoğaltmayın" ifadelerini kullandı.

"ANA MUHALEFET PARTİSİNE AÇILACAK BİR KAPATMA DAVASI DEMOKRASİNİN TABUTUNA ÇAKILACAK SON ÇİVİ OLUR"

Ekmen, baskın seçim ve CHP'ye kapatma davası tartışmalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de tarihin ister transferler yoluyla ister yargı gücüyle yapılmış her türlü siyasal mühendislik operasyonunun bir bumerang gibi dönüp sahibini vurduğunun örnekleriyle dolu olduğunu söyledi. Ekmen, şunları kaydetti:

"Transfer siyasetinin de kapatma siyasetinin de baskın seçim senaryosunun da AK Parti için bir fayda üretmeyeceği kesindir. Biz bunları gereğinden fazla konuşarak normalleştirmek de istemiyoruz. Bir ülkenin ana muhalefet partisine her gün başka bir senaryo ile kapatma davası açılacak denmesi ve bunun gündemde belirli bir oranda yer bulması, bunun da normalleştirilmesi anlamına gelir ki bizce ana muhalefet partisine açılacak bir kapatma davası Türkiye'de demokrasinin tabutuna çakılacak son çivilerden birisi olur. Bunu onaylamamız, bunu kabul etmememiz mümkün değil ama baskın seçimi onlar arzu ediyorsa biz daha çok arzu ediyoruz. Buyursunlar, mayıs ayının ortasındayız. 60 ya da 90 günlük bir seçim takvimiyle sadece genel seçim yetmez, yerel seçim sandığını da ortaya koysunlar."