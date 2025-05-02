CHP'den Yerlikaya'ya Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'den Yerlikaya'ya Sert Tepki

CHP Sözcüsü Yücel, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarını eleştirerek montajcılık iddiasında bulundu.

02.05.2025 18:34
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(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına tepki göstererek, "Görev tanımınızda montajcılık mı var? Güvenlik kamerası görüntülerinin tamamını yayınlamayıp, otobüs polisi eziyormuş gibi gösterip, algı operasyonu için medyaya servis ediyorsunuz. Keşke geçen hafta inkar ettiğin bantlarla kendi ağzını bantlasaydın da kendini de Bakanlığını da bu hallere düşürmeseydin" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen program için eski Meclis binasına gitmeye çalışan CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanan Gökhan Gülyurt, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Gülyurt, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gülyurt'un gözaltına alınmasının ardından otobüsün polis aracının yanından geçtiği görüntüler kamuoyuna servis edilmişti. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bu görüntülerin servis edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki gösterdi. Yücel'in "İçişleri Sekreterine sesleniyorum" başlığıyla yaptığı paylaşım şöyle:

"Tüm yasaklarınıza rağmen İstanbul, Ankara ve 81 ilimiz bir aydır sel olup meydanlara akarken, 23 Nisan'da Atatürk'ün kurduğu Birinci Meclis'ten, Anıtkabir'e yürüyüş yapmamıza engel olmaya çalışmanız, en basit deyimiyle; izansızlıktır, iş bilmezliktir. Bu şuursuz ve kanunsuz niyetle, yazılı emir verme cesareti bile gösteremeden polisimizi öne sürmeniz ise tam anlamıyla basiretsizliktir. Ortaya çıkan her türlü tatsız görüntüden, bu şuursuz yönetim anlayışınız sorumludur.

Görev tanımınızda montajcılık mı var? Güvenlik kamerası görüntülerinin tamamını yayınlamayıp, otobüs polisi eziyormuş gibi gösterip, algı operasyonu için medyaya servis ediyorsunuz. Hiç merak etmeyin, kahraman Türk polisi, dostunu da kendisine kimin zulmettiğini de iyi biliyor. Polisimiz de, demokratik bir hukuk devletine kavuşmak, görevini kanun ve nizam çerçevesinde yapmak için gün sayıyor. Bu acziyet de nedir? Kendi sözünün kıymeti olmadığı için, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfasının arkasına saklanmak bile ne kadar aciz ve kifayetsiz olduğunun göstergesidir. Keşke geçen hafta inkar ettiğin bantlarla kendi ağzını bantlasaydın da kendini de Bakanlığını da bu hallere düşürmeseydin."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Deniz Yücel, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Yerlikaya'ya Sert Tepki - Son Dakika

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