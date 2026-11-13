CHP Ekonomi Politika Kurulu fon vurgunuyla kirli ilişkilerin deşifre olduğunu savundu

(ANKARA) - CHP Ekonomi Politika Kurulu'ndan yapılan değerlendirmede, "fon vurgunuyla kirli sermaye, bürokrasi ve siyasetçi arasındaki ilişkilerin açığa çıktığı" ifade edilerek, siyasi ahlak yasasının çıkarılması çağrısında bulunuldu. Sanayi üretiminin 2024 yılından bu yana yerinde saydığı, sanayinin istihdam içindeki payının gerilediği ve zamana bağlı eksik istihdamın arttığı kaydedilerek, yeni hal yasası teklifinde üretici haklarını güçlendirecek düzenlemelerin desteklendiği bildirildi.

CHP Ekonomi Politika Kurulu'ndan, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan değerlendirmede, "fon vurgunuyla birlikte kirli sermaye, bürokrasi ve siyasetçi arasındaki ilişkilerin deşifre" olduğu savunularak, "Düzenleyen ile düzenlenen arasındaki kurumsal mesafenin ortadan kalkmasının ve kamu otoritesi ile piyasa aktörleri arasında karşılıklı çıkar ilişkilerinin gelişmesinin yarattığı tehlike, fon vurgunuyla açığa çıkmıştır. Türkiye'de görünür hale gelen bu kirlenme, başta ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel olmak üzere her alanda arınmaya duyulan ihtiyacı kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu çerçevede, öncelikle siyasi ahlak yasasının çıkartılması zorunludur. Tüm siyasi partileri bu konuda uzlaşmaya davet ediyoruz" denildi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE DURGUNLUK VE İSTİHDAM KALİTESİNDE BOZULMA

Sanayi üretiminin 2024 yılından bu yana yerinde saydığı belirtilen değerlendirmede, şunlar kaydedildi:

"Sanayi üretimi 2024 yılından bu yana yerinde saymaktadır. Türk lirasındaki reel değerlenme ve şirketlerin yüksek finansman maliyetleri, özellikle emek yoğun imalat sanayisi sektörlerinin rekabet gücünü zayıflatmıştır. Sanayideki zayıflama istihdamda da kendisini hissettirmektedir. Toplam istihdam içinde sanayinin payı gerilerken, hizmet sektörünün payı hızla artmaktadır. Bu dönüşüme bağlı olarak istihdamın kalitesi de bozulmaktadır. Türkiye'de yeterli süreli çalışma imkanı bulamayanların, yani zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı giderek artmaktadır. Güvencesiz istihdamın artışına neden olan bu süreç, yakından takip edilmeli, buna yönelik istihdam politikaları ivedilikle geliştirilmelidir."

YENİ HAL YASASI TEKLİFİNDE ÜRETİCİ HAKLARINA DESTEK

Öte yandan değerlendirmede, yeni hal yasası teklifinde üretici payı ve haklarını güçlendirecek değişikliklerin desteklendiği bildirilerek, "Tedarik zincirini kısaltacak ve maliyeti düşürecek şekilde komisyoncudan komisyoncuya ve aynı hal içinde tüccardan tüccara satış ve devrin sınırlanmasına yönelik düzenlemeleri olumlu buluyoruz. Üretici kooperatiflerinin, hallerde daha fazla yer almasını ve ayrı hal açabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını destekliyoruz" ifadesine yer verildi.