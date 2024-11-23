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CHP Ekonomi Turu Malatya'da Başladı

CHP Ekonomi Turu Malatya\'da Başladı

Yalçın Karatepe, Malatya'da eğitim ve ekonomide planlı kalkınmaya vurgu yaptı.

23.11.2024 14:48
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(MALATYA) - CHP'nin ekonomi politikalarını anlatmak için başlatılan ekonomi turu kapsamında Malatya'yı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Eğitim-Sen ve KESK'i ziyaret etti. Karatepe, "Biz planlama kurumunu canlandıracağız. Bu sadece ekonomik alanda değil, eğitim alanında da olacak. Eğitimin, sağlığın, tarımın ekonomik piyasasına bırakılmasını doğru bulmuyoruz. Plana dayalı sürdürülebilir bir kalkınma planıyla vatandaşın karşısına çıkacağız" dedi.

CHP ekonomi heyetinin farklı illeri kapsayan ziyaretleri Malatya ile devam ediyor. Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve CHP heyeti, program kapsamında Eğitim-Sen ve KESK Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. KESK üyelerine CHP tarafından yapılacak yeni ekonomi programının içeriği ve Malatya'da yaptığı ziyaretler hakkında bilgi veren Karatepe, il genelinde eğitim, sağlık ve ekonomi alanında yaşanan sorunları dinledi.

"Planlama kurumunu canlandıracağız"

CHP tarafından hazırlanacak olan yeni ekonomi programında vatandaşların görüşlerinin önemli olduğunu sözlerine ekleyen Karatepe, şöyle konuştu:

"Planlamaya önem veriyoruz. Bu ülkenin ciddi bir planlama geçmişi var. Planlama deneyimi bir kenara bırakıldı. Biz Türkiye'nin plana dayalı ekonomik sürdürülebilir kalkınma modeliyle ilerleyebileceğini düşünüyoruz. Ekonominin bütün paydaşlarıyla düşüncelerimizi açıkça ifade ediyoruz. Biz planlama kurumunu canlandıracağız. Bu sadece ekonomik alanda değil, eğitim alanında da olacak. Eğitimin, sağlığın, tarımın ekonomik piyasasına bırakılmasını doğru bulmuyoruz. Plana dayalı sürdürülebilir bir kalkınma planıyla vatandaşın karşısına çıkacağız. Mümkün olduğunca katılımcı bir süreç işletmek istiyoruz. Vatandaşın görüşlerine önem veriyoruz."

"Okulu yıkılan çocuklar için servis konulmalı"

Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, Karatepe'ye görüşme sonrasında şehrin eğitim alanında yaşanan sorunlarına ilişkin bir rapor sundu. Millioğulları, şöyle konuştu:

"Malatya özelinde; öğrenci ve çalışanların olumsuz yaşam ve çevre koşulları içinde var olmanın getirdiği psikolojik durumu iyileştirilmesine yönelik bir dizi kısa ve orta vadeli çalışmalar alınmalı. Malatya'da bir ihtiyacı temin etmek pahalılaştı. Güvenilir konut kiraları 20 - 25 bin bandında. Çalışanlara yönelik 5 yıllık deprem bölgesi tazminatı uygulamasına geçilmeli. Elemendik'te çalışan öğretmenler için servis konulmalı. Bazı mahallelerde öğrenci azlığı nedeniyle norm fazlalığı oluştu. Bu durum öğretmenler için resen atama ve yeni mağduriyetler oluşturdu. Deprem illerinde bu uygulama istek dışında yapılmamalıydı. Hayat Boyu Öğrenme kapsamında kurslar açması gereken Halk Eğitim'in kursları açılmıyor. Tasarruf tedbirleri adı altında yapılan bu kısıtlamalar depremi yaşamış 4 il için uygulanmamalı. Bölgede dezavantajlı gruplar, arazi bağı olan ve başka gelir seçeneği olmayanlar kaldı. Bölgede kalan öğrenciler açısından bakıldığında; okullarda temiz su ve bir öğün yemek verilmeli. Okulu yıkılan, kapanan ve yakın mahallelere yönlendirilen çocuklar için servis konulmalı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Ekonomi Turu Malatya'da Başladı - Son Dakika

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