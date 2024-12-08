CHP, Emeklilerin Asgari Ücret Taleplerini Dinledi - Son Dakika
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CHP, Emeklilerin Asgari Ücret Taleplerini Dinledi

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CHP Eskişehir İl Başkanlığı, emeklilere düşük maaş ve yaşam pahalılığını eleştirerek asgari ücret talep etti.

08.12.2024 15:25
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(ESKİŞEHİR/ANKARA) - CHP Eskişehir İl Başkanlığı, hafta sonu sahada vatandaşı dinledi, partisinin asgari ücret talebini anlattı. Pazarda alışveriş yapan bir emekli, boş çantasını göstererek "Emeklinin çantası bu. Bomboş. Görsünler de utansınlar" dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Bizim asgari ücret talebimiz 30 bin, bunun altında yokuz diyoruz. Hayat pahalılığı altında yaşam mücadelesi veren emeklilerimiz için de en az bir asgari ücret istiyoruz. 'Emekliye geçim haktır, bir asgari ücret şarttır' diyoruz" dedi.

CHP Eskişehir İl Başkanlığı öncülüğünde CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İl Başkanı Talat Yalaz, kadın ve gençlik kolları ile ilçe örgütleri hafta sonu sahada vatandaşı dinledi, partinin asgari ücret talebini anlattı. Çakırözer ve parti örgütünün Yenikent pazarında dinlediği emekliler pahalılığa isyan etti. Evi kira olan bir emekli,  "14 bin lira maaş alıyorum. 10 bin lira ev kiram var. Benim hiç evim olmadı, TOKİ'ye girdim taksitimi ödeyemedim geri çıktım" dedi. Çakırözer, " Türkiye'nin dört bir yanında sokaklardayız. Çarşı pazar dolaşıyor, cebimizden çalınanları, bu kötü yönetimin bize neler kaybettirdiğini anlatıyoruz. Derdimiz milletimizin derdi. Bizim asgari ücret talebimiz 30 bin, bunun altında yokuz diyoruz. Hayat pahalılığı altında yaşam mücadelesi veren emeklilerimiz için de en az bir asgari ücret istiyoruz. 'Emekliye geçim haktır, bir asgari ücret şarttır' diyoruz" dedi.

Emeklilerin isyanı: "Emeklinin çantası bu, bomboş, görsünler de utansınlar"

Çakırözer'in pazarda dinlediği bir emekli, boş çantasını göstererek, "Emeklinin çantası bu! Bomboş. Görsünler de utansınlar" dedi. Devlete 30 yıl hizmet verdiğini anlatan emekli vatandaş, "Emeklinin çantası bu. 30 senelik memurum, ebelik yaptım. Bu devlete 30 sene çalıştım, boş çantam. Utansınlar! 14 bin lira maaş alıyorum. Bir asgari ücret bile alamıyoruz. Yalnızken geçinemiyoruz. Bir de üç dört tane çocuğumuz olsa ne yapacağız. 12 bin lira ev kirası, geriye kaç lira kalıyor? Doldur doldurabilirsen! Dolmadı, bir şey alamadım" dedi.

"Hiç evim olmadı, TOKİ'ye girdim, taksitimi ödeyemedim çıktım"

Aldığı maaşın yetmediğini dile getiren bir başka emekli ise şunları söyledi:

"Bugün 500 lira pazara ayırdım. Girişte hepsi gitti. Bakarsanız doğru düzgün bir şey alamadım. Emekliyim, 14 bin lira maaş alıyorum. Evim kira. Elektrik, su her şey para. Doğal gaz faturası bin 500 lira geldi. Diğer ay ne kadar gelecek bilmiyorum. 10 bin lira kira ödüyorum! Nasıl geçineceğim? Benim hiç evim yok, TOKİ'ye girdim taksitimi ödeyemedim. Geri çıktım. Ne yapalım böyle? Çoluğu çocuğu olanlar ne yapacak? En ucuzundan almaya uğraşıyoruz. Kıt kanaat geçiniyoruz. En az 25 bin, 30 bin lira emekli maaşı olması lazım. O da yetmez ama en azı o kadar olmalı"

"Emekli maaşının 30 bin liranın altında olmaması lazım"

Bir başka emekli ise "Emekliyim. Gördüğünüz gibi çanta boş. Şu kadar şey 500 lira. Şartlar çok zor, çok ağır. Elektrik faturası 600 lira gelmiş. Doğalgaz 300 lira geldi. Emekli maaşının 30 bin liranın altında olmaması lazım" dedi. Ziyaretlerinde partisinin asgari ücretliler, emekliler, emekçiler için taleplerini anlatan CHP'li Çakırözer, "Meclis'te bütçe görüşmeleri var. Sokak sokak, cadde cadde iktidarın bize neler kaybettirdiğini; asgari ücretlinin, emeklinin, memurun, esnafın cebinden eksilenleri tek tek anlatıyoruz! Derdimiz milletimizin derdi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekliye, asgari ücretliye, esnafa, memura, çiftçiye, öğrenciye bütçe istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP, Emeklilerin Asgari Ücret Taleplerini Dinledi - Son Dakika

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