CHP, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ni Sürdürüyor - Son Dakika
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CHP, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ni Sürdürüyor

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CHP Merkez Yönetim Kurulu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yapılan kayyum atamasına karşı Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'nde toplandı. Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda parti yöneticileri, milletvekilleri ve partililer, millet egemenliğini savunma sözü verdiler.

18.11.2024 16:20  Güncelleme: 16:24
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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) -CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasına karşı Demokrasi Nöbeti'nin devam ettiği Esenyurt'ta toplandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının ardından CHP'nin yöneticileri, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve partililerin Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti devam ediyor.

CHP MYK, bu eylem kapsamında Esenyurt İlçe Başkanlığında Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Özel'in parti binasına gelişi sırasında partililer sevgi gösterisinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Demokrasi Nöbeti'nin 18 Kasım-1 Aralık 2024 aralığında her gün 4 milletvekilinin katılımıyla devam edeceğini belirterek, "Millet egemenliğini savunacağız" dedi.

CHP, Esenyurt\'ta Demokrasi Nöbeti\'ni Sürdürüyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ni Sürdürüyor - Son Dakika

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