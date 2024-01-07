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CHP Genel Başkan Yardımcıları Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinliklerine katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinliklerine katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcıları Sevgi Kılıç ve Koza Yardımcı, Sarıkamış Harekâtı’nın 109. yılı anma etkinlerine katıldı. Kılıç, "Bastığımız bu topraklar şehitlerimizin emaneti, şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız” dedi.

07.01.2024 - 14:57,
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Sevgi Kılıç ve Koza Yardımcı, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlerine katıldı. Kılıç, "Bastığımız bu topraklar şehitlerimizin emaneti, şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı Sarıkamış'a gitti. Kılıç ve Yardımcı'ya, CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, Kadın Kolları MYK üyeleri, CHP Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve partililer de eşlik etti.

Sevgi Kılıç, Sarıkamış Şehitlerini anma törenleri ve saygı yürüyüşüne katıldıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

"Bir büyük felaketin, on binlerce kahramanımızın can verişinin yıl dönümündeyiz. Onların canı pahasına korumak için can verdiği topraklardayız. Bastığımız yerleri toprak diye geçmeyip tanıdığımız, toprak altında yatan şehitlerimizi andığımız bir gündeyiz. Çok bedel ödedik, çok can verdik, çok kanımız döküldü. Sarıkamış'ı hatırlamanın, ülkemizin kıymetini hatırlamak demek olduğunu düşünüyorum. Bu ülke kolay kurulmadı. Güzel ülkemiz, bize soğuktan titreye titreye can veren askerlerimizin emaneti. Sarıkamış'ı hatırlamak, ülkemizin değerini ve ne kadar zor şartlarda kurulduğunu hatırlamaktır. Bugün de şehitler vermeye devam ediyoruz.

2023'ün sonunda yine karda kıyamette gencecik askerlerimizi kanlı terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu toprağa verdik. Türk gençliği olarak, şehitlerimizin bize emanet ettiği bu ülkeyi gözümüz gibi koruyacağız.

Bu anma etkinlikleri, vatan savunmasında can veren tüm şehitlerimize, kahramanlarımıza, başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına olan minnettarlığımızı ifade etmek için önemlidir. Onların fedakarlıkları, bizlere hür ve bağımsız bir ülke bırakmıştır. Onları rahmet ve şükranla anıyoruz."

CHP Genel Başkan Yardımcıları Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılı anma etkinliklerine katıldı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcıları Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinliklerine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcıları Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinliklerine katıldı - Son Dakika
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