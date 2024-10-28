CHP'den Gazilere Destek Çağrısı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Gazilerimizin mağduriyetini gidermek adına diğer siyasi partiler tarafından sunulacak her türlü kanun teklifine destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni tıbbi cihazların alınarak hizmete sunulmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Daha önce gündeme getirdikleri, gazilerin en temel ihtiyaçlarından protez ve ortez sorununun halen çözüme kavuşmadığını aktaran Bağcıoğlu, bu raporların yalnızca Ankara'da verilebildiğini, protez üretiminin sadece bir merkezde yapıldığını ifade etti. Bağcıoğlu, illerden Ankara'ya gelmek zorunda kalan gazilerin büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakıldığını kaydetti.

Gazilerin sorunlarının çözümü adına siyasetin dışında bir tutum sergilediklerini, ağustos ayında şehit aileleri ve gazilerin yaşadıkları çeşitli sorunlara ilişkin hazırladıkları ve tüm partilerden destek bekledikleri 18 kanun teklifinin halen komisyonda beklediğini bildiren Yankı Bağcıoğlu, "Gazilerimizin mağduriyetini gidermek adına diğer siyasi partiler tarafından sunulacak her türlü kanun teklifine destek vermeye hazırız." ifadesini kullandı.