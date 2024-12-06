CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Adıyaman'da Belediye Başkanı Tutdere'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Adıyaman'da Belediye Başkanı Tutdere'yi Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP İl Danışma Kurulu toplantısı öncesinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir araya geldi. Görüşmede Adıyaman'ın ihtiyaçları ve geleceğe yönelik projeler ele alındı.

06.12.2024 12:36  Güncelleme: 13:40
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(ADIYAMAN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı öncesinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret etti. Görüşmede, Adıyaman'ın ihtiyaçları ve geleceğe yönelik projeler ele alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı öncesinde Başkan Tutdere'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Bulut'a, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar eşlik etti.

"Adıyaman önemli bir örnek"

Adıyaman'ın CHP açısından taşıdığı özel öneme vurgu yapan Burhanettin Bulut, şöyle konuştu:

"Adıyaman, CHP'nin yalnızca belirli bölgelere sıkışmış bir parti olmadığını göstermesi açısından önemli bir örnek. Doğuya açılan kapılarımızdan biri olan bu şehirde, halkın CHP'li bir belediye başkanını tercih etmesi, partimizin tüm Türkiye'ye hitap ettiğinin bir göstergesi. Sayın Tutdere, milletvekili olarak büyük bir başarı grafiği çizdi ve genel merkezimizde herkesin takdirini kazandı. Şimdi belediye başkanı olarak da aynı başarıyı sürdüreceğine inanıyoruz. Adıyaman için bir şans olduğunu düşünüyoruz."

Adıyaman'ın ihtiyaçlarına dikkati çeken Bulut, Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla sağlanacak desteklerin artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Bulut, "Adıyaman'ın sorunlarını çözmek adına gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz. Şehirdeki eksikliklerin giderilmesi noktasında üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere ise şehrin öncelikli ihtiyaçlarını ve belediye çalışmalarını değerlendirdi. Deprem sonrası yaraları sarmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirten Tutdere, "Göreve başladığımız günden bu yana altyapı ve üstyapı çalışmalarında önemli mesafeler katettik. Halkımızın memnuniyeti, motivasyonumuzu artırıyor. Elbette zaman zaman sorunlarla karşılaşıyoruz ancak genel merkezimizin ve büyükşehir belediyelerimizin desteğiyle bu sorunları aşacağımıza inanıyorum. CHP'li milletvekillerimizin ve Genel Başkanımızın sık sık Adıyaman'ı ziyaret etmelerini önemsiyoruz. Bu ziyaretler, yalnız olmadığımızı ve halkımızın yanında olduğumuzu göstermek adına büyük bir moral kaynağı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Adıyaman'da Belediye Başkanı Tutdere'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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