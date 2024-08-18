CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Saray'ın harcamaları artarken asgari ücretli ve emekli yoksullaşıyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Saray'ın harcamaları artarken asgari ücretli ve emekli yoksullaşıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Saray\'ın harcamaları artarken asgari ücretli ve emekli yoksullaşıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın harcamalarının son 10 yılda yüzde 5 bin arttığını belirterek, asgari ücretli ve emeklinin ise yoksullaştığını söyledi.

18.08.2024 10:34
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(ANKARA) - Saray'ın harcamalarının 10 yılda yaklaşık yüzde 5 bin arttığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İtibardan tasarruf etmeyen Saray'ın harcamalarına bütçe dayanmıyor. Cumhurbaşkanlığının bir yıllık masrafı 723 bin 444 asgari ücretli çalışana, bir milyona yakın emeklinin maaşına denk geliyor" dedi.

Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 10 yıllık bilançosunu çıkardı. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğunu hatırlatan Bulut, 2014 yılında 244 milyon 631 bin 156 TL olan Saray harcamasının yaklaşık 290 bin asgari ücretli çalışanın maaşına, 2024 yılında ise yaklaşık 12,3 milyar TL olan bütçenin 723 bin 444 asgari ücretli çalışanın maaşına denk geldiğini vurguladı.

"Asgari ücretli ve emekli her geçen gün daha da yoksullaşıyor"

Milyonlarca emeklinin açlık sınırının çok altında maaşla hayatını idame etmeye mahküm edildiğine vurgu yapan Bulut, "2014 yılında Saray'ın harcaması yaklaşık 250 bin emeklinin maaşına denk gelirken bu rakam 2024 yılında 984 bin emekli maaşına çıktı. Milletin sırtında küfe olan Saray milyonlarca emekliye 'sen 12 bin 500 lira ile geçin' derken Cumhurbaşkanlığı har vurup harman savuruyor. Saray, itibarından tasarruf etmezken asgari ücretli ve emekli her geçen gün daha da yoksullaşıyor" ifadesini kullandı.

Sarayın bütçesinin 10 yılda yüzde 5 bin (yüzde 4.927) artış gösterdiğini vurgulayan Burhanettin Bulut, 10 yıllık süreçte vatandaşa reva görülen asgari ücretin yüzde 2 bin (yüzde 1.909), emekli maaşının ise yüzde bin (yüzde 1.175) oranında artış gösterdiğine dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Saray'ın harcamaları artarken asgari ücretli ve emekli yoksullaşıyor - Son Dakika

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