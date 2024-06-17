CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, 17 siyasi partinin temsilcilerini ağırladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, 17 siyasi partinin temsilcilerini ağırladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında 17 siyasi partinin temsilcilerini ağırladı. Parti genel merkezinde öğleden önce AK Parti, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetlerinin ağırlandığı CHP'ye, öğleden sonra Memleket Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, BTP, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleri ziyarette bulundu.

17.06.2024 17:29
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında 17 siyasi partinin temsilcilerini ağırladı.

Parti genel merkezinde öğleden önce AK Parti, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetlerinin ağırlandığı CHP'ye, öğleden sonra Memleket Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, BTP, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleri ziyarette bulundu.

Yücel, bu çerçevede Memleket Partisi Parti Meclisi Üyesi Ziya Kirzuk başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birçok yerde kadınları, gençleri aday gösterdiklerini dile getiren Yücel, yerel seçimlerin birinci partisi olmanın sorumluluğu ile adımlar attıklarını söyledi.

Diyalog, iletişim, istişare ve uzlaşı zemini aramanın demokrasi açısından önemine dikkati çeken Yücel, "Ülke faydasına olacak her konuda birlikte çalışmaya hazırız, bunu da ilettik. Tutuklu generallerin tahliye edilmesi o iletişimin sonucudur. Birileri rahatsız olsa da bunun ülkeye faydası olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Memleket Partili Kirzuk da ülkeye faydası olan her konuda birlik beraberliğin sağlanması gerektiğini ve kutuplaşma olamayacağını belirtti.

DEVA Partisi

Deniz Yücel, Kurban Bayramı dolayısıyla DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Yücel, sorunların çözümü konusunda iktidar partisi ya da ittifak ortağının dışında muhalefet partilerinin de bir araya gelebildiği ortamların yaratılması gerektiğini dile getirdi.

DEVA Partili Çanakçı da muhalefet partilerinin işbirliği, iletişim ve birlikte çözüm üretme konusunda "altılı masa" çerçevesinde güzel bir örnek ortaya koyduğunu söyledi.

Gelecek Partisi

Yücel, Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

31 Mart seçim sonuçlarıyla milletin kendilerine bir sorumluluk verdiğini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bunu "milletin açtığı kredi" olarak nitelediğini anımsatan Yücel, bu krediyle doğru yatırım ve hizmetler getirmeleri halinde ülkeye çok daha fazla katkıları olacağını anlattı.

Gelecek Partisi İzmir Mustafa Bilici de siyasetin ayrıştırıcı bir dilden uzak olması gerektiğini, farklı siyasi görüşten insanların aynı apartmanda komşuluk ilişkilerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi

Yücel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Geyveli, son dönemde yurt içinde ve yurt dışında olan bazı gelişmelerin kendilerini üzdüğünü ve insanlığın vicdanını kanattığını söyledi.

Türkiye'de 21'nci yüzyılda barınma ve gıda konularında mağduriyetler yaşandığını aktaran Geyveli, "Çiftçinin ve üreticinin yüzünün gülmediği, maliyetleri kurtarmayan fiyatlarla beraber üretimin ve tüketimin durdurulması tehlikesiyle karşı karşıyayız. Pandemi döneminde gıdanın stratejik durumunu gördük. Bundan ders almamız gerekirken bunu alamadık." görüşünü paylaştı.

Geyveli, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına ortak ses yükseltilmesi gerektiğini belirterek, bu doğrultuda CHP'ye, birlikte miting düzenleme davetinde bulundu.

Deniz Yücel de Yeniden Refah Partisinin siyasetteki duruşunu ve tavrını önemsediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Toplumun büyük bir kesimi hayat pahalılığı altında eziliyor. Önümüzdeki günlerde bir 'emek mitingi' yapacağız, toplumun ihtiyacı olan konuları gündeme getirmeye devam edeceğiz. Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde gölge bakanlarımızın ilgili bakanlarla görüşmesi, belli konularda brifing almaları ve ortak çözüm üretme konusunda birlikte çalışmaları gündeme geldi. Görüşmeden sonra gölge bakanlarımızın bir kısmı bakanlarla görüşmeler gerçekleştirdiler. Önümüzdeki hafta da CHP ekonomi kurmayları Hazine ve Maliye Bakanı ile bir araya gelecek. Asgari ücret, emekli maaşları olmak üzere, toplumun sırtındaki yükü hafifletecek, imkanlar el verdiği ölçüde emeklilerin ve asgari ücretlilerin durumunu düzeltebilecek bir iyileştirme yapılması konusunda gayret sarf edecekler."

Anayasa konusunda iktidarla bir çalışma içerisinde olmadıklarını kaydeden Yücel, önce mevcut anayasaya, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması yönüne tavırları olduğunu anlattı.

CHP heyeti devamında, BTP, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleriyle de bayramlaştı.

Öte yandan, CHP Genel Merkezi'nde, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Ankara milletvekilleri, belediye başkanları ve Parti Meclisi üyelerinin katılımıyla teşkilat mensuplarıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, 17 siyasi partinin temsilcilerini ağırladı - Son Dakika

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