CHP Genel Başkan Yardımcısı: En zengin kesimin gelir payı arttı, orta sınıf yoksulluk sarmalına girdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "2014 yılında yüzde 45,9 olan en zengin yüzde 20'lik kesimin gelir pastasından aldığı pay 2023 yılında yüzde 49,8'e kadar çıktı. Yani en zengin yüzde 20'lik kesimin gelirden aldığı pay 4 puana yakın arttı. Neredeyse milli gelirin yarısı ülke nüfusunun beşte biri tarafından alınır hale gelindi. Tek adam rejimi; uygulanan ekonomik politikalarla sistematik bir şekilde son 10 yılda sadece yoksullardan değil, orta sınıftan da en zengin yüzde 5'lik kesime hızla kaynak aktardı. Orta sınıf da yoksulluk sarmalı içerisine girdi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, hayat pahalılığı ve gelir dağılımındaki eşitsizliğe ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 yılı gelirlerini dikkate alarak hesapladığı 2023 yılı gelir dağılımı araştırmasının dar gelirli yurttaşların, emeklilerin zor durumda olduğunu ortaya koyduğunu belirten Bulut, devamında şunları kaydetti:

"2014 yılında yüzde 45,9 olan en zengin yüzde 20'lik kesimin gelir pastasından aldığı pay 2023 yılında yüzde 49,8'e kadar çıktı. Yani en zengin yüzde 20'lik kesimin gelirden aldığı pay 4 puana yakın arttı. Neredeyse milli gelirin yarısı ülke nüfusunun beşte biri tarafından alınır hale gelindi. Tek adam rejimi; uygulanan ekonomik politikalarla sistematik bir şekilde son 10 yılda sadece yoksullardan değil, orta sınıftan da en zengin yüzde 5'lik kesime hızla kaynak aktardı. Orta sınıf da yoksulluk sarmalı içerisine girdi."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalarla, kurumların bağımsızlığını yok etiğini, Türkiye'yi etkileri yıllarca sürecek bir yüksek enflasyon sürecine ittiğini ifade eden Bulut, ülkenin sahip olduğu doğal kaynakların, kamu kaynaklarının, kamu ve özelleştirme ihalelerinin bir avuç zengine peşkeş çekildiğini kaydetti. Bulut, "Vergi yükü, dolaylı vergilerle dar ve sabit gelirlilerin üzerine yıkılırken, teşvik ve istisna gibi yollarla zengin kesimin vergi yükü düşürüldü. En zengin kesime faiz ödemeleri, kamu ihaleleri ve benzeri yollarla kamu kaynağı aktarıldı. Ülkede resmi rakamlarla bile saklanamayan bir yoksulluk var. TÜİK'e göre 2023 yılında ülkedeki yoksul sayısı 18,2 milyonu geçti" dedi.

Türkiye'nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında Kosta Rika, Şili ve Meksika'dan sonra gelir dağılımı en fazla bozuk dördüncü ülke konumunda olduğunu hatırlatan Bulut, Avrupa'da ise gelir dağılımı en bozuk birinci ülke konumunda bulunduğuna dikkat çekti.