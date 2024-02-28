CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Çiftçilerin hak ettiği destekler adaletli bir şekilde dağıtılmalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Çiftçi, uzun bir emeğin ardından hasat ettiği ürünün karşılığını alamıyor. Toprağa verdikleri emeğin karşılığı olarak bekledikleri gelir, maalesef ellerine geçmiyor. Tohum, gübre, işçilik gibi üretim maliyetleri giderek yükselirken ürün fiyatları bu artışa ayak uyduramıyor. Mazot fiyatları sürekli bir artış gösterirken tarladan çıkan ürünlerin fiyatları aynı oranda artmıyor. Üstelik fiyatları belirleme konusunda çiftçilerin söz sahibi olma imkanı da yok. Bu koşullarda çiftçimize üretime devam edebilmek için borçlanmaktan başka bir çarede kalmıyor. AKP iktidarı, yandaş müteahhitte kepçeyle destek verirken üreten çiftçimiz hak ettiği desteği kaşıkla dahi alamıyor. Daha da vahimi tarımsal destekler çiftçiye sadaka gibi dağıtılıyor, karşılığında da oy isteniyor. Bu yanlış anlayış üreticinin itibarını fazlasıyla zedelemektedir. Tarımsal destekler bir sadaka değil, çiftçilerin hak ettiği bir hakkın adaletli bir şekilde paylaşımıyla olmalıdır" dedi.
CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçinin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem'in açıklaması şöyle:
"Çiftçi, uzun bir emeğin ardından hasat ettiği ürünün karşılığını alamıyor. Toprağa verdikleri emeğin karşılığı olarak bekledikleri gelir, maalesef ellerine geçmiyor. Tohum, gübre, işçilik gibi üretim maliyetleri giderek yükselirken ürün fiyatları bu artışa ayak uyduramıyor. Mazot fiyatları sürekli bir artış gösterirken tarladan çıkan ürünlerin fiyatları aynı oranda artmıyor. Üstelik fiyatları belirleme konusunda çiftçilerin söz sahibi olma imkanı da yok. Bu koşullarda çiftçimize üretime devam edebilmek için borçlanmaktan başka bir çarede kalmıyor. AKP iktidarı, yandaş müteahhitte kepçeyle destek verirken üreten çiftçimiz hak ettiği desteği kaşıkla dahi alamıyor. Daha da vahimi tarımsal destekler çiftçiye sadaka gibi dağıtılıyor, karşılığında da oy isteniyor. Bu yanlış anlayış üreticinin itibarını fazlasıyla zedelemektedir. Tarımsal destekler bir sadaka değil, çiftçilerin hak ettiği bir hakkın adaletli bir şekilde paylaşımıyla olmalıdır. Dolayısıyla çiftçilere yönelik destekler, onların emeklerinin karşılığı olarak görülmeli ve adaletli bir şekilde dağıtılmalıdır.
"ÇİFTÇİMİZİN SESİ, KORKU SİYASETİYLE BASTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"
Geldiğimiz noktada AKP iktidarı çiftçimizin, üreticimizin sorunlarından bütünüyle kopmuştur. Suni gündemler yaratılarak bu kopuş gizlenmek istenmektedir. İktidar, gıda fiyatlarının artışında başta çiftçilerimizi olmak üzere kendinden başka herkesi suçlayıcı bir tutum içindedir. Fiyatların artışında gösterilen tepkilere karşı üreticiyi tek sorumlu gibi göstererek tüketiciyle üreticiyi karşı karşıya getirmek doğru bir yaklaşım değildir. Asıl sorun, çiftçimizin ciddi şekilde itibarsızlaştırılmasıdır. Bugün bizim çiftçimizin sesi, bırakın iktidar tarafından duyulmayı, yapılan korku siyasetiyle bastırılmaya çalışılıyor. Yaratılmak istenen bu baskı ortamına izin vermeyecek çiftçimizin, üreticimizin sesi olmaya devam edeceğiz.
"GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE ÇİFTÇİYİ MİLLETİN EFENDİSİ GÖRÜYORUZ"
Bizim yaklaşımımız geçmişte olduğu gibi bugün de çiftçiyi milletin efendisi gören bir yaklaşımdır. Çiftçi, bir yıllık emeğinin karşılığında ürettiği ürünü hasat ettiğinde, hak ettiği karşılığı alabilmelidir. Tarımsal desteklerin adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılması, tarım sektörünün güçlenmesi ve çiftçilerin itibarının korunması için elzemdir. Ancak bu şekilde, kırsalımızda yaşayanlar, babalar evlatlarına mesleki değerlerini, deneyimlerini gönül rahatıyla aktarabilir. Kırsal yeniden gençlerin yaşam alanlarına dönüşebilir. Bunun önünde hiçbir engel görmüyoruz. Yeter ki, gerekli siyasi irade gösterilebilsin. Devletin değerli kaynaklarını rant ekonomisi yerine üretim ekonomisi yaratmak için kullanılsın. Hükümeti bu konuda irade göstermeye ve çiftçinin ve çiftçiliğin itibarını korumaya davet ediyoruz."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Çiftçilerin hak ettiği destekler adaletli bir şekilde dağıtılmalıdır - Son Dakika
Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı yıldız forvet Edin Dzeko hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, Dzeko'nun bu sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin yeni golcü adayı ise Arsenal'dan Eddie Nketiah.
2019'da Konya'nın Beyşehir ilçesinde bağımsız girdiği seçimi kazanan Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu kez AK Parti'den aday gösterildi. Bayındır'ın adaylığına tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partiliğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.
Bitcoin, 59 bin 620 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora doğru ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doları aşması beklenen Bitcoin'in yükselişinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin spot ETF'lerine izin vermesi ve yaklaşan Bitcoin yarılanması etkili olabilir.
MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, halka açık düzenlediği toplantıda kendisini eleştiren vatandaşlardan birine "Sen kimsin lan, hadsiz, şerefsiz adam... Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Şerefsiz oğlu şerefsiz" sözleriyle tepki gösterdi.
Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas bir süredir omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Sakatlıktan dönen Vargas, son haliyle yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Gazeteci Şaban Sevinç, CHP'den milletvekilliği yapan FETÖ'cü Aykan Erdemir'in konusu açılınca canlı yayında öfkelenerek CHP'den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si.tir oldu gitti işte" ifadelerini kullandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan erken erik hasadı dikkat çekiyor. Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası tarafından üretilen eriğin kilosu 3 bin 500 lira olarak satılıyor. Bu özel eriğe özellikle Arap Şeyhleri büyük ilgi gösteriyor. Eriklerin tanesi gramaja göre 70 ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Üretici Ası, eriklerini internet üzerinden dünyanın dört bir yanına gönderiyor ve İznik'in tanıtımına katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Gonca Vuslateri, eski sevgilisi tarafından uzaklaştırma alınan Fırat Tanış'ı hedef aldı. Tanış'ın böyle bir olayla gündeme gelmesinden mutlu olduğunu söyleyen Vuslateri, "Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur" ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?