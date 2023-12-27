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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer: Erdoğan'ın ücret açıklaması, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun fiilen lağvedilmesinin ikrarı olacaktır - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer: Erdoğan'ın ücret açıklaması, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun fiilen lağvedilmesinin ikrarı olacaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun fiilen lağvedilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ücret açıklamasıyla ikrar edildiğini belirtti. Taşçıer, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyeye yükseltilmesi gerektiğini ve gelir vergisi ilk dilim oranının asgari ücretlilerde yüzde 10'a düşürülmesini talep etti.

27.12.2023 - 17:50,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Erdoğan'ın ücret açıklaması, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun fiilen lağvedilmesinin ikrarı olacaktır dedi.

CHP'li Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Taşcıer, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geçen hafta 2 toplantısının yapıldığını belirterek, 3'üncü toplantı yapılmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işveren taraflarını çağırdığını söyledi. Asgari Ücret Yönetmeliği'nin, Komisyon Başkanı'nın kararı kamuoyuna açıklayacağını hükmettiğine işaret eden Taşcıer, "Bu kural ortada dururken AK Parti Genel Başkanı'na Komisyon'un yetkisini bir kez daha gasp etmemesi için çağrımızı şimdiden yapıyoruz. Henüz Komisyon'da bir rakam konuşulmamışken bugünkü görüşme sonrası Erdoğan'ın bir ücret açıklaması, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da fiilen lağvedilmesinin ikrarı olacaktır. Biz CHP olarak bu göstermelik sürecin bir parçası olmayı, bir tutar açıklayıp arkamıza yaslanmayı doğru bulmadık, bulmuyoruz" diye konuştu.

'VERGİ YÜKÜ, ÜCRETLİNİN ÜZERİNDE'

CHP'nin asgari ücretlilerle ilgili önerilerini sıralayan Taşçıer, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyeye yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Taşçıer, "Birileri korkunç bir zenginleşme yaşarken emeğiyle geçinenler, ücretliler yoksullaşıyor. Orta gelir grubu yoksulluğa, alt gelir grubu açlığa sürükleniyor. Özel sektörde çalışanların yüzde 91'i asgari ücretin 2 katı ve altında, yani 22 bin 804 TL'den daha az ücret alıyor. Son 8 yılda 20-24 yaş arası istihdamın yüzde 86'sı asgari ücret veya aşırı yakın ücret alıyor. 'Emek sömürüsü son bulsun. Asgari ücrette tek artış ısrarından vazgeçilsin' talebimizi yineliyoruz. Gelir Vergisi ilk dilim oranı asgari ücretlilerde yüzde 10'a düşürülsün" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer: Erdoğan\'ın ücret açıklaması, Asgari Ücret Tespit Komisyonu\'nun fiilen lağvedilmesinin ikrarı olacaktır
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer: Erdoğan'ın ücret açıklaması, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun fiilen lağvedilmesinin ikrarı olacaktır - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer: Erdoğan'ın ücret açıklaması, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun fiilen lağvedilmesinin ikrarı olacaktır - Son Dakika
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