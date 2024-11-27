CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: \'Kanun Koyucuyu Devreden Çıkarıyorsunuz\'

Güncel

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Bu kanun teklifiyle kanun koyucuyu devreden çıkarıyorsunuz. Belediyelerin yetkilerini alarak bakanlığın bünyesinde çalışan başkanlığa ve ajansa devrediyorsunuz... Fakat bana sorarsanız daha da önemlisi 31 Mart'tan bugüne seçim sonuçlarını hazmedememiş, vatandaşın size verdiği mesajı almamış olmanız. Daha da vahimi vatandaşın size vermediği oyu alıp gasp edip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayınız Murat Kurum'a devretme çabanız" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız, hukukçular, hukuk öğrencileri bu Meclis'i izlediklerinde, bu kanun isimlerini bile gördüklerinde şaşırıp üzülüyorlar, şunu söylüyorlar. 'Biz ne yaşıyoruz, bunlar ne konuşuyorlar. 'Burada toplanıp sorun çözme amacıyla konuşmamız gerekirken karşımızda hep torba kanunlar var. Tek bir komisyondan çıkan, derli toplu araştırılmadan, etki analizleri yeterli bir şekilde yapılmadan, ilgili sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının katkısı olmadan, hatta bu itirazlara rağmen hukuki ve teknik hatalarla dolu kanunlarla TBMM'nin itibarını zedeliyoruz. Bu kanun teklifiyle Köy Kanunu, Gecekondu Kanunu, İmar Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Türkiye Çevre Ajansı'nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da değişiklikler yapılıyor.

Bütçe görüşmeleri öncesinde apar topar bunun gibi torba kanunlarını yetiştirmeye çalışan bir görüntü ülkemizin hayrına bir görüntü değil. TBMM'de hazırlanmayan, Meclis komisyonlarını işletmeyen, tali komisyonlara kanun tekliflerini havale etmeyen, farklı siyasi partilerden fikirlere ve sivil toplumun katkısına kapılarını kapatan bir görüntü, doğru bir görüntü değil. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının yürürlüğe girmesini 9 ay boyunca bekleyip süre dolduktan sonra Meclis'i acele etmeye mecbur eden bir görüntü, doğru bir görüntü değil.

Kanun teklifinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarını doğrudan ilgilendiren çok sayıda düzenleme olduğu için konunun Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi yönündeki talepler de reddedildi. Anayasa'ya aykırılık hakkındaki itirazlar da aynı şekilde reddedildi. Bunlar da Anayasa Mahkemesi sanki 'tamamen aynı düzenlemeyi noktası virgülüne kadar getir, sadece bent harflerini değiştir, gerisinde sorun yok' demiş gibi lakayt bir tavır var burada.

"Bu kanun teklifiyle kanun koyucuyu devreden çıkarıyorsunuz"

Bu teklif, mahalli idarelerin özerkliği ilkesine, mülkiyet hakkına, yasama yetkisinin devredilmesi yasağına, kamu hizmetine girme hakkına ciddi aykırılıklar içeriyor. Bu kanun teklifiyle kanun koyucuyu devreden çıkarıyorsunuz. Belediyelerin yetkilerini alarak bakanlığın bünyesinde çalışan başkanlığa ve ajansa devrediyorsunuz. Bu da yetmediği gibi alınacak olan personelin koşullarını, çalışan personelin özlük haklarını bile kanunla düzenletmiyorsunuz. Fakat bana sorarsanız daha da önemlisi 31 Marttan bugüne seçim sonuçlarını hazmedememiş, vatandaşın size verdiği mesajı almamış olmanız. Daha da vahimi vatandaşın size vermediği oyu alıp gasbedip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayınız Murat Kurum'a devretme çabanız."