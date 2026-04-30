CHP Genel Başkan Yardımcısı Kayışoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Gazeteci İsmail Arı'yı Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kayışoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Gazeteci İsmail Arı'yı Cezaevinde Ziyaret Etti

30.04.2026 14:59  Güncelleme: 15:35
CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve gazeteci İsmail Arı’yı cezaevinde ziyaret etti. Kayışoğlu, "Belediye başkanlarına da gazetecilere de tahammül edemeyen bir anlayış, baskıyla sindirmeye çalışıyor. Bu yaşananlar bir hukuk meselesi değil, doğrudan demokrasiye yönelmiş bir müdahaledir. Seçilmiş iradeye, basın özgürlüğüne yönelik bu baskıları kabul etmiyoruz” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve gazeteci İsmail Arı'yı cezaevinde ziyaret etti. Kayışoğlu, "Belediye başkanlarına da gazetecilere de tahammül edemeyen bir anlayış, baskıyla sindirmeye çalışıyor. Bu yaşananlar bir hukuk meselesi değil, doğrudan demokrasiye yönelmiş bir müdahaledir. Seçilmiş iradeye, basın özgürlüğüne yönelik bu baskıları kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve gazeteci İsmail Arı'yı ziyaret etti.

Altaca Kayışoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı'yı Sincan Cezaevi'nde ziyaret ettim. Her ikisinin de sağlığı yerinde, selamlarını iletiyorlar. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki muhalif olan, eleştiren, konuşan kim varsa hedef alınıyor. Belediye başkanlarına da gazetecilere de tahammül edemeyen bir anlayış, baskıyla sindirmeye çalışıyor. Halkın oyuyla göreve gelenlerin hedef gösterilmesi ve basına yönelik karartma girişimlerinin normal gibi sunulması ne hukuka sığar ne demokrasiye. Bu yaşananlar bir hukuk meselesi değil, doğrudan demokrasiye yönelmiş bir müdahaledir. Seçilmiş iradeye, basın özgürlüğüne yönelik bu baskıları kabul etmiyoruz. Bu düzeni meşrulaştırmanıza izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Kayışoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Gazeteci İsmail Arı'yı Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 15:41:05. #7.13#
