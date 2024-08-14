CHP Genel Başkan Yardımcısı Meclis Araştırması İstedi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Meclis Araştırması İstedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalyasız dönmesinin ardından, 'Spordaki siyasallaşmanın başarısızlığa etkilerinin tespit edilmesi' amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

14.08.2024 11:47
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalyasız dönmesinin ardından, "Spordaki siyasallaşmanın başarısızlığa etkilerinin tespit edilmesi" amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye'nin, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Olimpiyat oyunlarında büyük bir hüsran yaşayarak 1984 Los Angeles Olimpiyatları'ndan 40 yıl sonra altın madalyasız döndüğünü belirterek, spordaki siyasallaşmanın başarısızlığa etkilerinin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

"Tecrübe sahibi olmayan kadrolar, başarısızlığın önemli nedenleri arasında"

Bulut, olimpiyat oyunlarına 101 sporcuyla katılan ve 18 branşta mücadele eden Türkiye'de sadece 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalya alarak sıralamada 84 ülke arasında 64. olarak yer alabildiğine dikkat çekti. Bulut, şunları ifade etti:

"22 yıllık AKP iktidarları döneminde spor siyasallaşmış 'bizden olsun' anlayışıyla yapılan liyakatsiz atamalar, federasyon seçimlerinin demokratik olmaması, federasyonların özerkliğinin bitirilmesi, federasyon seçimlerine yapılan siyasi müdahaleler, siyasal anlayışın spora egemen kılınması büyük çöküşe zemin hazırlamıştır. Spor teşkilatında, federasyonların birçoğunda, antrenör ve teknik heyetlerde, yeterli bilgi, tecrübe sahibi olmayan kadroların varlığı, başarısızlığın önemli nedenleri arasındadır.

"Spor Bakanı hesap vermeli"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki başarısızlığın diğer baş sorumlusu da Gençlik ve Spor Bakanlığı'dır. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın 'Verilen imkanları doğru kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecek' diyerek topu federasyonlara atması kendi başarısızlığını örtme ve sorumluluktan kaçma telaşıdır. Devasa bütçeler harcanmasına rağmen alınan bu başarısız sonuçların hesabını önce Gençlik ve Spor Bakanı aOsman Aşkın Bak vermelidir.

Olimpiyatlarda, 180 bin nüfuslu ada ülkesi Saint Lucia bile 34. sırada yer alırken genç ve dinamik nüfusuyla ve barındırdığı potansiyelle ülkemiz bu kötü sonucu hak etmemektedir. 85 milyonluk ülkemizde genç nüfus fazla olmasına rağmen spordaki siyasallaşma, olimpiyat oyunlarında ülkemizi canla başla, başarıyla temsil eden, ay yıldızı gururla göğsünde taşıyan sporcularımıza, işinin ehli teknik kadrolarımıza da yapılan büyük bir haksızlıktır.

"Federasyonlar özerkliğe kavuşturulmalı"

22 yıllık AKP iktidarında ülkemiz olimpiyatlarda sadece 8 altın madalya alabilmiştir. Türkiye'nin sporda başarılı olabilmesi yeni bir yapılanmaya gitmesi, sporun siyasetten ve liyakatsizlikten arınması elzemdir. 2013 yılında hayata geçirilen Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri verimli hale getirilmeli, federasyonlar özerkliğe kavuşturulmalı, okullarda spor eğitimine yeniden eğilmeli, olimpiyat ve spor bilinci aşılanmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Meclis Araştırması İstedi - Son Dakika

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