CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: "Akp'nin Taze Kana İhtiyacı Yok, Türkiye'nin Taze Kana İhtiyacı Var. Bırakın CHP Gelsin"

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Recep Tayyip Erdoğan demiş ki 'kadrolarımızı yeniledik'. 'Taze kana ihtiyacımız var' diyorlar. Taze kana ihtiyacı varmış. AKP'nin taze kana ihtiyacı yok. Türkiye'nin taze kana ihtiyacı var. Bırakın Cumhuriyet Halk Partisi gelsin. Antalya'yı yükseltenler, İstanbul'u yükseltenler, Ankara'yı yükseltenler bırakın Türkiye'yi yükseltsin. Bırakın. Biz geliyoruz, biz hazırız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, partisinin Antalya İl Örgütü'nün düzenlediği Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gecesi'ne katıldı. Karabat, nüfusu 2 milyon 700 bin olan Antalya'da AK Parti'nin sadece iki belediyesinin bulunduğunu ve bu belediyelerdeki nüfusun yaklaşık 10 bin civarında olduğunu belirterek, partisinin bölgede güçlü bir varlık gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın gönlünden düştüğünü ileri süren Karabat, "İşte Cumhurbaşkanı'nın görmekten korktuğu gerçek burada. Hani derler ya bizim gerçek makamımız Ariflerin gönüllerinde değil. Cumhurbaşkanı'na buradan hatırlatıyorum. İnsanların gönlünden düşmüşsün. Koltuğa daha fazla yapışmanın, bunun için zulüm yapmanın alemi yok. Antalya'ya gelmişsin ve sadece on bin kişilik iki tane belediyeyi yönetiyorsun. Durumun işte bu kadar net" diye konuştu.

"Bu ülkenin AKP'nin taze kanı ihtiyacı yok"

Karabat, 2023 milletvekilliği seçimlerinde CHP'nin yüzde 32 oy aldığını, şimdi ise oy oranlarının yüzde 41 olduğunu belirterek "Antalya'dan en az 9 milletvekili çıkartmak boynumuzun borcu olsun" dedi.

AK Parti iktidarının pili ve şarjının bittiğini, ülkeye bir faydalarının olmadığını ve Türkiye'de beka sorunu yaşandığını öne süren Karabat, "Ortaokulda bize ne derlerdi? Osmanlı İmparatorluğu matbaayla beraber olan gelişmeleri yakalayamadığı için dünyadan koptu ve yıkıldı. Şimdi tam da öyle bir noktadayız. Gerçek bir beka problemiyle karşı karşıyayız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan demiş ki 'kadrolarımızı yeniledik'. 'Taze kana ihtiyacımız var' diyorlar. Taze kana ihtiyacı varmış. Buradan söylüyorum, AKP'nin taze kana ihtiyacı yok. Türkiye'nin taze kana ihtiyacı var. Bırakın Cumhuriyet Halk Partisi gelsin. Antalya'yı yükseltenler, İstanbul'u yükseltenler, Ankara'yı yükseltenler bırakın Türkiye'yi yükseltsin. Biz geliyoruz, biz hazırız" dedi.

"Siz neden milleti suçluyorsunuz?"

Karabat, TÜSİAD'a yönelik açılan soruşturmayla ilgili de şöyle konuştu:

"Siz, emekliye bir asgari maaş, 30 bin maaş verdiniz de elinizi TÜSİAD mı tuttu? Üstelik en çok vergi ödeyen onlar. Siz, asgari ücreti 30 bin yaptınız da TÜSİAD mı tuttu. Yok. Sizi bağlayan kim? Siz, neden milleti suçluyorsunuz? Başarısızlıklarınızı neden başkasına atmaya çalışıyorsunuz? İşte sonları hazır. Biz güzel günler için mücadele ekmekten vazgeçmeyeceğiz. Biz güzel günlere inanıyoruz. Bu ülkenin daha iyiye, daha güzele, daha fazla zenginliğe layık olduğunu biliyoruz."