CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Görüştü

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: GURBETELLİ YALÇIN

(BARTIN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Bartın'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında Bartın'a geldi. Özçağdaş, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Bartın'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Görüşmenin ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özçağdaş, şunları söyledi:

"Bartın'dayız bugün. Bartın ilimizde eğitim buluşmalarımızın 11'incisini gerçekleştiriyoruz. Bugün sabah saatlerinde eğitim sendikalarıyla bir araya geldik. Sivil toplum örgütleriyle, akademisyenlerimizle bir araya geldik. Bugün güzel bir tesadüf, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar burada. Kendisiyle biraz önce kısa görüşme de yaptık. Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamlarını ilettik. Kıbrıs'la ilgili konuları gündemle birlikte kısaca değerlendirdik, ele aldık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kıbrıs'a verdiğimiz önemi, Kıbrıs halkına verdiğimiz desteği dile getirdik tekrar. Akşam saatlerinde de diğer illerde olduğu gibi halk buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Yediden yetmişe öğrenciler, öğretmenler, aileler, akademisyenler bir araya gelerek eğitim sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz."