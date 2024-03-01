CHP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye'de Büyüyen İki Şey Var, Yoksulluk ve Zenginlerin Serveti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye'de Büyüyen İki Şey Var, Yoksulluk ve Zenginlerin Serveti

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye\'de Büyüyen İki Şey Var, Yoksulluk ve Zenginlerin Serveti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye'nin 2023 büyüme verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, çarşıda pazarda fiyatların yüksek olduğunu ve vatandaşların geçinememesi nedeniyle çöpten sebze-meyve topladığını belirtti. Bulut, Türkiye'de büyümenin sadece zenginlerin servetini artırdığını ve yoksulluğun ise yaygınlaştığını ifade etti.

01.03.2024 11:58  Güncelleme: 12:09
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2023 yılı büyüme verilerine ilişkin, "Çarşıda pazarda fiyatlar ateş pahası. Vatandaş yüksek enflasyonist ortamda geçinemediği için çöpten sebze-meyve topluyor. Semt pazarlarında gündüz gözüyle alışveriş yapan tek tük vatandaş kaldı. Herkes fiyatlar düşsün diye akşam pazarını bekliyor. Türkiye'de büyüyen iki şey var, yoksulluk ve zenginlerin serveti" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan 2023 büyüme verilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yüzde 4,5 oranındaki büyümede, büyüyenin Türkiye ekonomisi değil zenginlerin servetinin olduğunu kaydeden Bulut, ekonomik büyümenin vatandaşa yansımadığını belirtti. Bulut'un açıklaması şöyle:

"Zengini daha da zengin eden, yoksulun gırtlağına çöken Erdoğan, 10 bin lira maaşa talim eden emekliye 'dişinizi sıkın' diyor. Sefalete mahküm ettikleri emeklinin hakkını zengine veriyor. Şubat ayında açlık sınırı 16 bin 257 liraya yükseldi, yoksulluk sınırı ise 53 bin liraya yaklaştı. Emeklinin çektiği sıkıntıyı biliyorsanız, adaletsizlik olduğunu söylüyorsanız, '10 bin lira yeterli değil' diyorsanız seyyanen zammı da yapacaksınız.

Çarşıda pazarda fiyatlar ateş pahası. Vatandaş yüksek enflasyonist ortamda geçinemediği için çöpten sebze-meyve topluyor. Semt pazarlarında gündüz gözüyle alışveriş yapan tek tük vatandaş kaldı. Herkes fiyatlar düşsün diye akşam pazarını bekliyor. Türkiye'de büyüyen iki şey var, yoksulluk ve zenginlerin serveti."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye'de Büyüyen İki Şey Var, Yoksulluk ve Zenginlerin Serveti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye'de Büyüyen İki Şey Var, Yoksulluk ve Zenginlerin Serveti - Son Dakika
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