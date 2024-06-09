CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık sisteminde ciddi sorunlar var

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, sağlık sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekti. İlaca ve tıbbi sarf malzemelerine ulaşımda ciddi sorunlar yaşandığını belirten Şahbaz, "Yoksulluk altında ezilen vatandaşlarımızı katkı payları belini bükmektedir" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, ülke geneli ve Kütahya'da yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin CHP Kütahya İl Başkanlığı'nda bir basın açıklaması yaptı. Sağlık hizmetine ulaşmada ve belli branşlara randevu almada yaşanan sıkıntılara değinen Aksaz Şahbaz, Kütahya'da hastanelerin eğitim araştırma ve hizmet hastanesi olarak ikiye ayrılması gerektiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan onaylı randevu sisteminin de yaşanan sağlık sorunlarına çözüm olmadığına dikkat çeken Aksaz Şahbaz, "Dijital okuryazarlığımızın düşük olduğu da göz önüne alınırsa onaylı randevunun çözüm oluşturmayacağı ve yeni sorunlara neden olacağı da açıktır. İlaca ve tıbbi sarf malzemelerine ulaşımda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Yoksulluk altında ezilen vatandaşlarımızı katkı payları belini bükmektedir" ifadelerini kullandı.

"Kütahya'nın bir hizmet hastanesi yok"

Kütahya'da seçim öncesi son kontrolleri bile yapılmadan apar topar açılan Şehir Hastanesi'nin de sorunlara çözüm olmadığını aktaran Aksaz Şahbaz, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Kütahya Şehir Hastanesi ve hemen yanında bulunan Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'yle afiliye bir şekilde eğitim araştırma hastanesi olarak aynı idare altında hizmet vermektedir. Maalesef bu durum Kütahyalı hemşerilerimizde ve orada çalışan hekimlerimizde çok ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Kütahya'nın bir hizmet hastanesi yoktur. Kütahya'daki bu iki hastane ayrılarak birisi hizmet hastanesi, diğerinin üniversiteyle afiliye eğitim araştırma hastanesi olarak hizmet vermesi gerekmektedir. Kütahya Şehir Hastanesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında inşa edilmiştir. Doğudan batıya uzanan yerleşimdeki Kütahya'nın bir ucundaki hastanelere ulaşım çok zor olmaktadır. Sağlık hizmeti ulaşılabilir olmaktan uzaklaşmaktadır. Şehrin bir diğer ucundaki Hacıazizler mevkiine 600 yataklı olarak yapılacağı dile getirilen eğitim ve araştırma hastanesinin de çözüm olmayacağı açıktır."

"Şehir merkezinde ulaşılabilir bir konumda hastaneye ihtiyaç var"

Şehir merkezinde ulaşılabilir bir konumda hastaneye ihtiyaç olduğunun altını çizen Aksaz Şahbaz şu ifadelere yer verdi:

"Bu ihtiyacı karşılayan ek bina olarak adlandırılan ve önceki dönemde Kütahya Devlet Hastanesi olan ve Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla kapatılan hastaneye ihtiyaç vardır. Depreme dayanıksız olduğu söylenen bu binanın yerine mevcut Sağlık Müdürlüğü alanını da kapsayacak şekilde yeni bir hastane yapılarak Kütahyalı hemşerilerimizin hizmetine sunulmalıdır. Şehrin en merkezinde, nüfus yoğunluğu en fazla olan alanda bulunan hastaneye vatandaşlarımızın yürüyerek ulaşması ya da tek vasıtayla ulaşması mümkün olmaktadır. Acil durumlarda hayat kurtarıcı olan bir hastane en kısa zamanda inşa edilerek hizmete sunulmalıdır. Bu arada Kütahya Şehir Hastanesi'nde yüklenici firma tarafından 2,5 aydır maaşları ödenmediği gerekçesiyle iş bırakan emekçilerimizin olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu emekçilerimizin maaşları ödenerek bir an önce mağduriyetleri giderilmeli, emeklerinin karşılığı verilmelidir. Tüm bu sorunlar ve zorluklar altında büyük fedakarlıklarla sağlık hizmeti veren en zor anlarımızda yanımızda olan ve bizi hayata bağlayan tüm sağlık emekçilerimize, hekimlerimize, hemşirelerimize ve sağlık personelimize teşekkür ediyoruz."