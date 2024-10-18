CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayında Açıklamalarda Bulundu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Mersin'de düzenlenen çalıştayda, kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularında önemli açıklamalarda bulundu. Zeybek, devletin olanaklarının siyasi amaçlar için kötüye kullanıldığını belirtti.

18.10.2024 11:51  Güncelleme: 13:51
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Haber: İleyda Özmen/ Kamera: Gurbetelli Yalçın

(MERSİN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, " AK Parti'nin ilçe başkanları, kaymakamlar ve Cumhuriyet savcıları; il başkanları da hakimler ve valiler olmaya başladı. Devletin partisi oldular, devletin bütün olanaklarını kullanıyorlar. Artık fütursuzca kamu yöneticileriyle siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar" dedi.

CHP'nin Mersin'de gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sosyal Politikalar ve Kültür Politikaları Yerel Yönetimler Buluşması"na katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, çalıştayın, özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle giderek daha da yoksullaşan ailelerin en büyük yükü çeken kadınlarına ve çocuklarına yönelik yapıldığını kaydetti. Zeybek, şunları kaydetti:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in ev sahipliğinde gündemimizde 'kadın' var. Kadın istihdamı, toplumsal cinsiyet konusundaki eşitsizlikleri konusundaki çalışmalar, kadınların kamu yönetimlerinde, belediye yönetimlerinde etkin görev alabilmeleri noktasında ve özellikle de son yıllarda ağır ekonomik koşullar nedeniyle giderek daha da yoksullaşan ailelerin en büyük yükü çeken kadınlarına ve çocuklarına yönelik olarak da yapılacak olan destekleri konuşacağımız bir çalıştay gerçekleştiriyoruz.

Bugün burada 14 büyükşehir ve 21 il belediyemizin daire başkanları, belediye başkan yardımcıları, kadın sorunlarıyla ilgili sosyal politikalara bakan müdürler olacak. Çok ciddi bir katılımla son zamanlarda kadına yönelik şiddet, çocuklara yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini de esas alan bir sonuç bildirgesinin çıkacağını umuyorum."

"Zorla getirme kararı bütün vicdanları yaralayan bir karardı, tıpkı Ahmak Davası gibi"

Zeybek, CHP'nin 'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında verilen "zorla getirme" kararına ilişkin de şunları söyledi:

"İktidar çok uzun zamandır artık siyaseti ilçe başkanları ya da il başkanları ile yapmıyor. AK Parti'nin ilçe başkanları, kaymakamlar ve Cumhuriyet savcıları; il başkanları da hakimler ve valiler olmaya başladı. Devletin partisi oldular, devletin bütün olanaklarını kullanıyorlar. Artık fütursuzca kamu yöneticileriyle siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar. CHP'nin bütün yöneticileri büyük tepki verdik. Sonrasında da galiba 48'inci Ceza Mahkemesi zorla getirme kararını kaldırdığını açıkladı. Türkiye'de ana muhalefet partisinin liderliğini yapmış, Adalet Yürüyüşü için Ankara'dan İstanbul'a yürümüş bir saygın siyaset insanına cezasının bile ne olduğu belli olmayan, Cumhurbaşkanı'nın avukatları tarafından açılan hakaret davası dolayısıyla zorla getirme kararı zaten bütün vicdanları yaralayan bir karardı tıpkı Ahmak Davası gibi.

Bugünkü çalıştaydan sonra bir sonraki çalıştayımızın temel konusu da kültür ve sanat ağırlıklı olacak. Özellikle belediyelerimiz eliyle sanatçının, kültürün, yazarların, edebiyatçıların, bütün sanatçıların desteklenmesiyle ilgili organizasyon yapılıyor."

Kaynak: ANKA

Gökhan Zeybek, Politika, Ekonomi, Güncel, Mersin, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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