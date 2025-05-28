CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret

28.05.2025 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti, eski İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe'nin nikahında şahitlik yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti, eski İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe'nin nikahında şahitlik yaptı.

Ziyaret ve nikah sonrası cezaevi önünde gazetecilere açıklama yapan Özel, Gökçe'nin nikahından bahsederek, "hayırlı bir işi, uğursuz bir mekanda yapmak zorunda kaldıklarını" söyledi.

Özel, aileden yalnız iki kişinin nikah törenine katılmasına izin verildiğini, kendisi ve milletvekilleri için ise sonradan izin çıktığını belirterek, "Gelin hanımın elindeki aile cüzdanı Silivri Cezaevi'nde takdim edildi. Bize bu düşman hukukunu uygulayan akıl kimse, o cüzdanı tutan elde bulunan mendildeki yaşlarda boğulsunlar." dedi.

Esenler'de bu akşam yapılacak mitinge işaret eden Özel, "Esenler gibi CHP için zor bir meydanda, cumartesi ise Düzce gibi zor bir meydanda görün bakalım çoğunluk enerjisi kimdeymiş." diye konuştu.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Kadriye Kasapoğlu'nu da ziyaret ettiğini belirten Özel, "Telefonu bahane edip, başka hakime düşürüp tutuklattılar. Suçu, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanıyken kullandığı telefonu yönlendirmek. İçinden bir şey çıkmış mı? Yok. Bu kadar vicdansızlık olmaz." dedi.

Özel, Türkiye'nin huzura ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "50 yıllık çatışmaları bitirip, barış süreci başlatanlara sesleniyorum; bu çatışmayı bitirin, işimize gücümüze bakalım. Ben 'Sosyalist Enternasyonal'da Başkan Yardımcısıyım, Türkiye'nin menfaatine bu ülkelerde ne varsa ben savunurum, bize de bilgi verin.' demedim mi? Böyle bir muhalefet anlayışına, 'Efendim, bizi yurt dışına şikayet etme.' diyorlar." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, parası kesilerek, ödeneklerine el konularak, yılların borçları bir seferde tahsil edilmeye çalışılarak ve üst düzey bürokratları tutuklanarak İBB'nin çalışamaz hale getirilmek istendiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kamu malına el uzatmak, bizim nazarımızda ihanetle eş değerdir." sözlerinin sorulması üzerine Özel, "Biz kamu malına el atmayız. Ekrem Başkan'ın da el atmadığına namusum kadar kefilim." dedi.

Özel, birçok belediye hakkında yolsuzluk iddialarına ilişkin çok sayıda dosya olduğunu, hepsini açıklayacaklarını söyledi.

Yeni anayasa tartışmaları

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de Özel, "2010'da 'Sivil anayasa yapmak, darbe anayasasından kurtulmak lazım.' lafını çok duyduk. Arkasından devleti; askeriyle, polisiyle, yargısıyla FETÖ'ye teslim eden bir anayasa çıktı ortaya. Yüksek yargıyı ele geçirdiler. O süreçten Tayyip Bey de canını zor kurtardı. 2017'de 'Sivil anayasa... Asker anayasasından kurtulacağız.' diye geldiler, 8 yıldır memlekette iyiye giden bir şey yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul Planlama Ajansı, Ekrem İmamoğlu, Buğra Gökçe, Özgür Özel, istanbul, Politika, Cezaevi, Marmara, Güncel, Hukuk, Gökçe, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu 1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi Türkiye’de bir ilk Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi! Türkiye'de bir ilk
Bolu’da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem Bolu'da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem
Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu Afişte yazan slogan bomba Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu! Afişte yazan slogan bomba
Köprü trafiğini kilitleyen kaza 5 araç birbirine girdi Köprü trafiğini kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

19:39
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:53
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
09:47
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
09:41
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
09:29
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem’i katletmiş
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katletmiş
09:24
Burcu Esmersoy’dan bikinili şov Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
09:13
Görüşmeler başladı Galatasaray’da Bernardo heyecanı
Görüşmeler başladı! Galatasaray'da Bernardo heyecanı
08:59
Bıçak altına yatan Devrim Özkan’dan yeni haber
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 22:50:45. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.