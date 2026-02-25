CHP Genel Başkanı Özel'den Türkiye Caferileri Lideri Özgündüz'e Taziye Ziyareti

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'e annesinin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'e İstanbul Halkalı'da Zeynebiye Camisi ve Kültür Merkezi'nde taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.
Özel'e ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.
