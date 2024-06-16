CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Valisi Ünlü ile bayramlaştı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Valisi Ünlü ile bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valiliğini ziyaret etti.

16.06.2024 13:48
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valiliğini ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Manisa'da bulunan Özel, Hatuniye Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra Çatal Mezarlığı'nda ziyaretlerde bulundu.

Yakınlarının yanı sıra "Manisa Tarzanı" lakaplı, İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Bedevi ile şehitler ve bazı siyasetçilerin de kabirlerini ziyaret eden Özel, kabirlere karanfil bıraktı, dua etti.

Buradan Manisa Valiliğine geçen Özel, Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Özel, yaptığı konuşmada özellikle dini bayramları memleketinde geçirmeye ve Manisalılarla bayramlaşmaya büyük önem verdiğini belirterek, dün İstanbul'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in nikah törenine katılması nedeniyle Manisa Valiliğinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılamadığını söyledi.

Vali Enver Ünlü ve Özgür Özel'in bayramlaştığı ziyarete Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de eşlik etti.

Kaynak: AA

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