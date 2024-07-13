CHP Genel Başkanı Özgül Özel, İzmir\'deki Elektrik Kazasında Hayatını Kaybedenlere Taziye Mesajı Yayımladı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgül Özel, İzmir'de elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden iki vatandaş için taziye mesajı yayımladı.

CHP lideri Özel, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, dün yaşanan sağanakta elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

"Yürüyen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz" diyen Özel'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"İçimizi parçalayan görüntüler hepimize çok önemli bir sorumluluğu hatırlatıyor. Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır. Yürüyen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir daha benzer acılar yaşanmasın diye tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir. Sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de X hesabından "facianın sorumluları, yargı önünde hesap verene kadar, sürecin yakın takipçisi olacağız" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"İzmir'de etkili olan şiddetli yağış sonucu, oluşan su birikintisindeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Denizli Pamukkale Belediye Başkanımız Ali Rıza Ertemür'un yeğeni İnanç Öktamay'a ve Özge Ceren Deniz'e, Yüce Allah'tan rahmet, değerli belediye başkanımız başta olmak üzere ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan bu faciaya yönelik, elektrik şebekesinde su taşkınlarına karşı alınması gereken önlemlerin ihmal edildiği ortaya çıkmıştır. Hiç şüphesiz bu olayda bölgeye elektrik dağıtım hizmeti veren Gediz Elektrik'in ihmali vardır. Gerekli alt yapı ve şebeke koruma hizmetlerini yapmayan, kar elde etmek için bu yatırımlardan kaçan enerji şirketleri hakkında, bu olay özelinde ve buna benzer tüm ihmaller için gerekli soruşturmanın derhal yapılması gerekmektedir. Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, enerji dağıtım şirketlerinin düzenli ve sıkı şekilde denetlenmesi çağrısını bir kez daha yapıyoruz. Yaşanan bu facianın sorumluları, yargı önünde hesap verene kadar, sürecin yakın takipçisi olacağız."