CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından paylaştığı videoda, işçilerin haklarını aldıkları ve tam anlamıyla bayram gibi 1 Mayısları yaşadıkları günler için mücadele edeceklerini belirterek, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. Özel, işçi sınıfının mücadelesine CHP olarak destek vereceklerini vurguladı ve Türkiye'de emeğin yüzyılını yüzyılın emeğinden gelen mücadele gücüyle birlikte yürüyeceklerini ifade etti.

01.05.2024 13:03
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mücadelemiz işçilerin haklarını aldıkları ve tam anlamıyla bayram gibi 1 Mayısları yaşadıkları günler için... İşçi sınıfının mücadelesine olanca gücümüzle destek vereceğiz. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından bir video paylaşarak 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. 1 Mayıs Marşı'nın çaldığı video, "Mücadelemiz işçilerin haklarını aldıkları ve tam anlamıyla bayram gibi 1 Mayısları yaşadıkları günler için... İşçi sınıfının mücadelesine olanca gücümüzle destek vereceğiz. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs" notuyla paylaşıldı. Videoda Özel'in şu sözleri yer aldı:

"İşçinin alın terinin rengi yoktur. Dökülen her damla alın terine saygımızla, minnetimizle ve sağlam dayanışma duygularımızla Türkiye işçi sınıfını saygıyla selamlıyorum. Daha örgütlü, daha güçlü, ne istediğini bilen, tuttuğunu koparan işçi sınıfının mücadelesine CHP olarak olanca gücümüzle destek vereceğiz. Türkiye'de ikinci yüzyılda, emeğin yüzyılını yüzyılın emeğinden gelen mücadele gücüyle birlikte yürüyeceğiniz yolda, sizinle yol arkadaşı olmaya, o yolu birlikte yürümeye ve Cumhuriyet'in yeni devrimini bir kez daha hep birlikte başarmaya azimliyiz, kararlıyız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs İşçi Bayramı\'nı kutladı
Kaynak: ANKA

Türkiye, 1 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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