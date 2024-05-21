CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9. Yargı Paketi\'ndeki \'etki ajanlığı\' düzenlemesini eleştirdi

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(TBMM)-CHP Genel Başkanı Özgür Özel 9. yargı paketinde yer alan "etki ajanlığı"nı eleştirdi. Benzer yasaların daha önce Rusya, Gürcistan, Kırgızistan ve Sırbistan'da da gündeme geldiğini hatırlatan Özel, " Hangi ligde oynuyoruz görüyor musunuz? Kimse unutmasın. Otoriter liderler, popülist liderler birbirlerinden öğrenirler. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Busunuz, busunuz. Cumhur İttifakı bu yasayı geri çekmezseniz işte sizin karneniz de budur ekibiniz de budur. Şimdiden uyarıyorum ya çekersiniz ya da bu rezil filmi Putin'le birlikte çekersiniz" dedi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan CHP lider Özel, iktidarın yasalaştırmak istediği 9. yargı paketini eleştirdi. Paket içerisinde yer alan "etki ajanlığı"nın daha önce otoriter liderler tarafında değişik ülkelerde yasalaştırıldığını anlatan Özel, "Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" dedi. İktidarı uyaran Özgür Özel şöyle konuştu:

"Şimdi cumhur ittifakı gururla sunar. Etki ajanlığı. Öyle bir anlatıyorlar ki kendileri bulmuşlar, ülkenin milli yapısını zedeleyecek birlik bütünlüğümüze zarar verecek, anayasal düzeni ortadan kaldıracak etki ajanları varmış. Aramızdalarmış, onları yakalayıp, mimleyip cezalarını vermemiş lazımmış. Kim bulmuş bunu? Rusya, Vladimir Putin 20 Temmuz 2012. Etki ajanlığı ile ilgili düzenleme; "önce bunların tespit edilmesi, sonra kaydedilmesi, sonra bunların gerçek kişiler olması durumunda listelerinin bütün birimlere yollanması." 60 maddelik bir kanun çıkarmış, doymamış bir daha yapmış değiştirmiş, "Devlet ve yerel kurumlarda memur olamazlar, eğitim kurumlarında çalışamazlar, toplantı gösteri yürüyüş hakkından yararlanamazlar, devletten maaş, mali destek sosyal hak alamazlar. Gerçek kişilerse 50 bin ruble ceza öderler, tüzel kişilerse 500 bin ruble ceza öderler, ikinci kez etki ajanlığı yapıyorlarsa iki yıl hapis yatarlar, seçimlere katılamazlar, aday olamazlar, oy kullanamazlar." Vladimir Putin, başlamış buraya kadar getirmiş. 20 Temmuz 2012. Gürcistan, Kobaitse Mart 2023 etki ajanlığı, yabancı ajan. Yabancı büyükelçileri bile bu sınıfa sokmuş. Putin'nkine benzer bir sürü sınırlama yapmış, hepsini en çok da 63. maddede toplamış ve toplam 63 maddede bu düzenlemeyi yapmış.

Başka kim? Kırgızistan. Sadir Koparov. Kasım 2022. Etki ajanlığı düzenlemesi. 90 milletvekilinin 64nün imzası ile bu yasa onaylanmış 14 Mart'ta. Başka? Sırbistan. Aleksandr Vujic, 3 Nisan 2024. STK'ları baskı altına alan bağımsız medyayı kısıtlayan halkı sindiren bir yasa tasarısını 3 Nisan 2024'te getirmiş. Hangi ligde oynuyoruz görüyor musunuz? Kimse unutmasın. Otoriter liderler, popülist liderler birbirlerinden öğrenirler. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Busunuz, busunuz. Cumhur İttifakı bu yasayı geri çekmezseniz işte sizin karneniz de budur ekibiniz de budur. Bu ekibiniz dünya tarihine büyük gerileme filmini çekenler olarak geçiyor. Siz de bunların Türkiye şubesisiniz. Bunlarla birlikte dünya siyasi tarihininin kara bir sayfasında yerinizi alırsınız. Şimdiden uyarıyorum ya çekersiniz ya da bu rezil filmi Putin'le birlikte çekersiniz."

DEVAM EDECEK