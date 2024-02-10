CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayına yapılan saldırıyı lanetledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayına yapılan saldırıyı lanetledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP\'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayına yapılan saldırıyı lanetledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterdi. Özel, saldırıyı lanetleyerek demokrasiye yönelen tüm tehditlere karşı birlikte duracaklarını belirtti.

10.02.2024 20:14  Güncelleme: 20:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyorum... Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterdi. Özel'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyorum... Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!"

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayına yapılan saldırıyı lanetledi - Son Dakika
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