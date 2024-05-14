CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayten Gökçer\'in vefatı için başsağlığı diledi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı. Özel mesajında, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim tiyatro ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.