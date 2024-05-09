CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Belediyeleri çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Belediyeleri çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Belediyeleri çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamada, belediyeleri çocukların geleceğini kurtarmak için kazandıklarını belirtti. İsrafı durdurup, masrafları azaltıp, borçları ödeyip, kayırmacılık değil, iyi hizmet yaparak gelecek seçimleri kazanacaklarına inandığını vurgulayan Özel, atama hatalarını geri aldıklarını ve partinin iktidar olma sırasının geldiğine inandığını söyledi.

09.05.2024 14:32
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta, iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık." dedi.

Özel, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Faruk Duha Erhan ile bir süre basına kapalı görüşme gerçekleştiren Özel, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, çok önemli bir sınavda olduklarını, bütün gözlerin kendi üzerlerinde olduğunu söyledi.

Herkesin dikkatle kendilerini izlediğini ifade eden Özel, "Okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın geçtiğimiz günlerde artık bundan sonra 'Afyonkarahisar'da eş, dost, akrabayı belediyeye doldurmak yok' dediği yaklaşımını önemsiyoruz, destekliyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bizlerin çocuklarının, torunlarının 'uzun yıldır emeğimiz var, hemen işe girmeli' diye bakacağımız yerler değildir. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta, iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık." dedi.

İsrafı durdurup, masrafları azaltıp, borçları ödeyip, kayırmacılık değil, iyi hizmet yaparak gelecek seçimleri kazanacaklarına inandığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Burası Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda ilk adımı attığı Büyük Taarruz'u başlattığı ve buradan sonra durmadan ilerlediği bir kent. Benim Burcu Başkandan da il başkanından da bütün yöneticilerden de hepinizden de istediğim şu; güçlü bir adımı attık. Bu ilk adım önemlidir. Başarana kadar, zafere kadar durmak yok. Seçim yapılana kadar geçen süreci dayanışmayla, sabırla, işbirliği ile çalışarak geçirin. Kendimizi değil partiyi, partiyi değil, ülkeyi, ülkenin geleceğini düşünüyorsak bize fedakarlık, çalışmak düşer. Şöyle düşünmeyin; '50 yıldır bu partide koşuyorum, belediyeyi kazandık. Artık benim rahat etme zamanım.' Bu ülkenin geleceğini kurtarmak için kişisel beklentilerin, taleplerin çok dışında bir yaklaşımda bulunmamız lazım."

Farklı illerdeki CHP'li belediyelerde bazı atama hatalarının olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Açık söylüyorum ufak, tefek atama hataları oluyor, tek tek hepsini geri aldırtıyorum. O işi en iyi yapacağını düşündüğü kişi, partinin, bir yakınımızın çok yakını oluyor. Bursa'da geri aldırdım. Balıkesir'de geri aldırdım. Adana'da geri aldırdım. Burada aslında çok hak ettiği halde bir arkadaşımız görevlendirilmiş. Yıllardır hukuk mücadelesi veren, başkalarının 500 bin liraya yaptığı işi 3 kişi 100 bin liraya, 120 bin liraya yapacaklarmış ama 'eşi partide görevli' diye onu da geri aldırdım. Hata yapma lüksümüz yok. Onlar gri bir kağıt gibi kir göstermiyor. Biz tertemiz bir partiyiz, bembeyaz bir kağıt gibi üzerine kurşun kalemi dokundursak kir gösteriyor. Dikkat edeceğiz, doğru davranacağız, örnek olacağız, başaracağız. Ben bu iradeyi göstermezsem, başkanlar bu iradeyi göstermezse, siz bu anlayışı göstermezseniz; 'Efendim AK Parti'nin il başkanı avukattı, önceki dönem belediyenin bütün işlerini yapıyordu, şimdi sıra bizimkinde' yok öyle bir şey."

"Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırası geldi"

Özel, Atatürk'ün partisi olan CHP'nin iktidar olma sırasının geldiğine inandığını belirtti.

AK Parti ile de MHP ile de Meclis'te grubu bulunan partilerle de bütün partilerin genel başkanlarıyla da sorunları konuştuklarını anlatan Özel, "Elbette konuşmaya devam edeceğiz. Talepler iletiyoruz. Yapın bunları diyoruz. Onları söylemeye devam edeceğiz. Ancak yerine gelmediğinde mücadeleden bir adım geri durmayacağız." diye konuştu.

Öğretmen atamalarına değinen Özel, "19 Mayıs'tan bir gün önce 18 Mayıs Cumartesi saat 13.00'de bütün atanmayan öğretmenleri, bütün mülakat mağdurlarını ve Milli Eğitim'deki bu saçma sapan müfredat çalışmasına karşı çıkan herkesi Saraçhane'ye bekliyoruz. Onların sesini duyuracağız." dedi.

Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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