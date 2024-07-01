CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bodrum'u ziyaret etti

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(MUĞLA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Didim-Turgutreis- Bodrum Denizotobüsü ile Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Özel, burada vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken partisinin ilçe başkanlığını ve Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti.

Özel, CHP Bodrum İlçe Başkanlığı'nda parti örgütü ile bir araya geldi. Ardından CHP lideri Özel, Bodrum Belediyesi'ne geçerek belediye başkanı Tamer Mandalinc ile görüştü.