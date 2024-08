CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Yücel'i Anma Mesajı Yayınladı

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk edebiyatının usta isimlerinden Can Yücel'in ölümünün 25'nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Özel mesajında, "Edebiyatımıza büyük katkılar yapmış olan Can Yücel'i ölüm yıl dönümünde saygıyla ve özlemle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk edebiyatının usta isimlerinden Can Yücel'in 25'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle X hesabından mesaj paylaştı. Özel'in mesajı şöyle:

" Deniz Gezmiş'i en iyi anlatan, Shakespeare'i en iyi çeviren, şair, çevirmen, yazar kimliğiyle edebiyatımıza büyük katkılar yapmış olan Can Yücel'i ölüm yıl dönümünde saygıyla ve özlemle anıyorum."