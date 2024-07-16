CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı ve yönetimiyle bir araya geldi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve yönetimi ile bir araya geldi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM'de Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve yönetimini ağırladıklarını belirterek, "10 Muharrem'de, zulme boyun eğmeyen Hz. Hüseyin, ailesi ve yoldaşlarının şehadet gününde sevginin, barışın ve adaletin hakim olduğu bir dünya özlemiyle Yas-ı Matem oruçlarının kabul olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.