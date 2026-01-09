Özgür Özel, Partisinin Doğu ve Güneydoğu Bölgesi İl Başkanlarıyla Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgür Özel, Partisinin Doğu ve Güneydoğu Bölgesi İl Başkanlarıyla Toplandı

09.01.2026 17:09  Güncelleme: 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda çözüm sürecine ilişkin öneriler dinleniyor ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi. Toplantıya partili olmayan kanaat önderleri de katıldı. Özel'in il başkanları ve kanaat önderlerinden çözüm sürecine ilişkin öneri ve beklentileri dinlediği toplantı, basına kapalı olarak sürüyor.

CHP'nin MYK, kapalı grup ve PM toplantılarıyla başladığı hafta, il başkanları toplantılarıyla devem ediyor. Buna göre, Özel Genel Merkez'de yarın partisinin 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Bu toplantı öncesinde ise Özel, bugün geçtiğimiz yılın da ana gündemlerinden biri olan çözüm sürecine ilişkin partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 il başkanıyla bir araya geldi. İl başkanları, toplantıya Özel'in talimatıyla parti dışından konuyla ilgili görüş bildirebilecek birer kanaat önderi getirdi. Toplantı, kanaat önderlerinin katılımı dolayısıyla parti genel merkezinde değil, Mogan'da bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) tesislerinde yapılıyor. Basına kapalı olarak yapılan toplantı üçüncü saatinde devam ediyor.

Toplantıda Özel'e; TBMM Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu üyesi ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Sezgin Tanrıkulu ve Ensar Aytekin, PM Üyeleri Emine Uçak Erdoğan ve Hikmet Erbilgin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Özgür Özel, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, Partisinin Doğu ve Güneydoğu Bölgesi İl Başkanlarıyla Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Tarihi zafer PSG, 905’te gelen gol sonrası şampiyon Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon
Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü Bir kişi hayatını kaybetti Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü! Bir kişi hayatını kaybetti
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD’ye çeyiz olarak versin Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin
DEM Parti’nin TBMM’deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk’ten tepki DEM Parti'nin TBMM'deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk'ten tepki

20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:47
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 20:57:29. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Partisinin Doğu ve Güneydoğu Bölgesi İl Başkanlarıyla Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.