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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "En düşük emekli maaşının artışını bekledik. Beklentimiz asgari ücretti." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanlar konusunun uzun süredir ülke gündeminde olduğunu söyledi.

Türkiye'de sahipsiz hayvanlar sorunu olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Bu sorun maalesef sabah erken saatlerde okuluna giden çocuklara, servisine giden işçilere, namaza giden yaşlılara karşı önemli bir sorun, çözülsün istiyoruz. Ama bunun çözümü için insancıl, akılcı, bilimsel yöntemlerin uygulanması gerekirken, verilen kanun teklifiyle, muğlak ifadelerle öldürmeyi meşrulaştıran ve çözümü tamamen belediyelerde uygulayıcıların inisiyatifine bırakan, 2028 sonuna kadar barınak meselesinin sorumluluklarını bu konuda erteleyen, bakımevi açma sorununu 2028'e kadar erteleyen, yani kaş yapayım derken göz çıkaran, hayvan hakları derken hayvanların en birincil hakkı olan yaşam hakkını tehdit eden bir ölüm yasasını getirdiler."

CHP olarak bu kararın karşısında olduklarını bildiren Özel, "Hayvan hakları yasası diye getirilen ölüm ve infaz yasasına, bu salonda bulunan grubumuz sonuna kadar bütün gücüyle tarihi bir direniş gösterecek. Söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyadan solculuğu, klavyeden muhalefeti bırakın"

Özel, son birkaç ayda akaryakıta, mobil haberleşmeye, elektriğe, köprü ve otoyollara zam geldiğini, bir tek asgari ücrete zam yapılmadığını söyledi.

Asgari ücretin halen 17 bin lira olduğunu belirten Özel, "Bugünkü 17 bin lira, ocaktaki 13 bin liranın alım gücünde. Asgari ücret 4 bin lira eridi. Vergideki adaletsizlikten de ayrıca eriyor. Bu gidişle aralığa kadar zam yapılmazsa, şu ana kadar eridiği kadar erise, verildiği gündeki asgari ücret 9 bin liraya düşecek. 'Asgari ücrete zam yaptım.' diyenler, enflasyon canavarını üzerlerine saldıkları işçinin elindekini aldılar, bitirdiler." şeklinde konuştu.

Gebze'de asgari ücret, emek ve emekçi mitingi yaptıklarını ancak şu ana kadar bu konuda bir adım atılmadığını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Sosyal medyadan solculuğu, klavyeden muhalefeti bırakın. Bu millet tarihinin en büyük yoksulluğunu yaşıyor. Çıkın meydanlara mücadeleye destek verin. Milletin, ezilenlerin sesi olmayı sürdüreceğiz. Bugün Türkiye nefesini tuttu, bir maaş artışı bekliyor. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Ne demek 10 bin lira? 270 dolar, 250 avro. Yurt dışında söylüyorsun, 'tercüme hatası' diyorlar. AK Parti geldiğinde 8 çeyrek altın alan en düşük emekli maaşı bugün 2,5 çeyrek altın alamıyor."

Özel, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifine ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En düşük emekli maaşının artışını bekledik. Beklentimiz asgari ücretti. Sayın Abdullah Güler açıkladı, 12 bin 500 lira. En düşük emekli maaşı 6 ay önce 10 bin lira olduğunda 25 kilo dana kıyma alıyordu. Dün 16 kiloya düşmüştü, bugün yaptıkları sözde zamla 20 kiloya çıktı. Bugün siz emekliye zam yapmıyorsunuz. Siz bugün emeklinin cebinden 6 ay öncesine göre 5 kilo kıyma parası çalıyorsunuz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu milleti bu cendereden kurtaracağız. Sizin elinizden kurtaracağız. Sadece zenginleri kayıran, yoksulu sömüren bu sisteme son verene kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin için çalışacağız, sizin için mücadele edeceğiz, sizinle birlikte hakkınızı söke söke alacağız. Bu ülkede ya yüzler gülecek ya da yüzleri güldürecek halkın iktidarı gelecek. Geçim yoksa çok yakında seçim var."

(Bitti)