CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransız vatandaşı Türkleri demokrasiye destek için sandık başına çağırdı

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(BÜKREŞ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bükreş'te katıldığı Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi toplantısında; "Yarın Fransa'da oy kullanacak olan ve sözümüze değer veren tüm Fransız vatandaşı Türkleri bir kez daha aşırı sağa karşı sandık başına gitmeye ve oylarını demokrasiden yana kullanmaya davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e geldi. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olan Özel, Bükreş Parlamento Sarayı'nda düzenlenen toplantıda Türkiye'yi temsil etmek üzere yer aldı. Özel, burada yaptığı konuşmada, Fransa'da yarın yapılacak parlamento seçimlerinin ikinci turuna ilişkin çağrı yaptı. Özel'in çağrısı şöyle:

"Yarın Fransa'da oy kullanacak olan ve sözümüze değer veren tüm Fransız vatandaşı Türkleri, bir kez daha aşırı sağa karşı sandık başına gitmeye ve oylarını demokrasiden yana kullanmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

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