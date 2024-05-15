CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hasan Tahsin'i anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hasan Tahsin'i anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hasan Tahsin\'i anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Hasan Tahsin'in ölümünün 105'inci yıl dönümü dolayısıyla resmi hesabından paylaşım yaptı. Özel, İzmir'de işgale ilk kurşunu sıkarak büyük bir direnişin başlamasına öncülük eden Hasan Tahsin'i saygı ve rahmetle anıyor.

15.05.2024 10:42
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İzmir'de işgale ilk kurşunu sıkarak, İzmir'de ve Anadolu'nun dört bir yanında büyük bir direnişin başlamasına öncülük eden Hukuk-u Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin'i saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Hasan Tahsin'in ölümünün 105'inci yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"İzmir'de işgale ilk kurşunu sıkarak, İzmir'de ve Anadolu'nun dört bir yanında büyük bir direnişin başlamasına öncülük eden Hukuk-u Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin'i saygı ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

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